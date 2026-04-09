Bomberos adquirió una nueva unidad para incendios forestales

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Del Valle ha anunciado una incorporación estratégica para su parque automotor que cambiará la dinámica de respuesta ante emergencias en zonas de difícil acceso. Se trata de una unidad MAN LE 10-220, un camión de origen europeo reconocido por su robustez y versatilidad. Esta adquisición llega en un momento clave para fortalecer la capacidad de ataque contra incendios rurales y forestales, una de las mayores demandas operativas en la región.

El vehículo, modelo 2004 y con apenas 40.000 kilómetros, destaca por sus prestaciones técnicas ideales para el terreno bonaerense: cuenta con tracción 4×4 y caja manual de 6 marchas con alta y baja, lo que le permite ingresar a campos y zonas anegadas donde unidades convencionales no podrían operar. En cuanto a su capacidad hídrica, dispone de un tanque de 3.000 litros de agua y una potente bomba Sides capaz de erogar 2.500 litros por minuto, garantizando un caudal de extinción contundente desde el primer momento de la intervención.

Desde la institución resaltaron que esta nueva herramienta es el resultado del esfuerzo colectivo y el apoyo de la comunidad. Con la llegada del MAN LE 10-220, los Bomberos de Del Valle no solo suman litros de agua, sino también seguridad para su personal y una mayor eficiencia para proteger el patrimonio rural y forestal de la zona. Es, sin dudas, una inversión fundamental que reafirma el compromiso del cuerpo activo y la comisión directiva con el cuidado de sus vecinos.