Bomberas denuncian abusos sexuales en cuarteles

La alarma se encendió en varios cuarteles de Bomberos, pero no por un incendio. Esta vez, porque una de las instituciones más creíbles y más valoradas por la ciudadania enfrenta decenas de acusaciones de acoso sexual e intento de violación dentro de algunos cuarteles. En Reportajes 24 recogimos los testimonios de algunas víctimas que tras denunciar fueron suspendidas o expulsadas de la institución.

Elis Garrido fue voluntaria de la Segunda Compañía de Bomberos de Chimbarongo por dos años, pero ya no acude a las emergencias desde marzo de 2018, fecha en la que fue separada de manera inmediata de allí. El error, según sus superiores, fue haber denunciado un abuso sexual ocurrido dentro del mismo cuartel.

“Se para y se sienta al lado mío. Empezó a decirme cosas que a mí no me parecían normales, de una persona que podía ser perfectamente mi papá de 40 años. Me empezó a decir que me encontraba muy linda, pero ya no de una forma tierna”, explicó Elis.

Contó que la madrugada del 1 de enero de 2018 al volver de un incendio, fue encerrada en la oficina de la central de comunicaciones y abusada sexualmente por Marcelo Torrealba, cuartelero también voluntario de la compañía.

“Me trataba de dar besos y yo le corría la cara. Me respiraba en el cuello. Yo empecé como a hiperventilarme mucho, a respirar más rápido. Él me decía con voz burlesca ‘¿estás nerviosa?, ¿por qué respiras tan rápido?'”, añadió la chica. “Siempre la intención fue meterme la mano en el pantalón y no podía porque yo estaba con un cinturón muy apretado”, sostuvo luego.

La joven afirma que salió corriendo sin despedirse de nadie y que llamó a su pololo, que en ese entonces era brigadier en la misma compañía.

“Dentro de mi misma compañía incluso también había chicas a las que les había pasado, y a las que yo les pedí hablar decían que ‘yo no quiero perder esto'”, agregó Elis.

Dentro del cuartel, según relatan otros compañeros, era un secreto a voces el tema de los abusos en Bomberos.

El miedo a denunciar y a ser expulsadas de Bomberos es tan grande que muchas han guardado silencio por años.

El pasado 8 de marzo, cuando miles de mujeres salieron a las calles a marchar por sus derechos, la Segunda Compañía de Bomberos de Lo Espejo publicó en su página un cariñoso saludo a todas las voluntarias de Chile. En la foto del artículo aparece Mariana Gajardo, de 21 años, otra voluntaria que acusa haber sido víctima de abuso sexual. Hace dos años que no pone un pie dentro de ese cuartel.

“Yo empecé a los nueve años. Nunca pensé que me iba a tocar vivir esa situación en la compañía, jamás me lo imaginé. En el momento que a mí me pasó, me costó hablar con el capitán, porque no es un tema fácil de hablar”, explicó Mariana.

Gajardo denuncia que en múltiples ocasiones Daniel Aránguiz, voluntario y encargado de la brigada juvenil, se metió en su cama durante la guardia nocturna. “Se empezó a meter en mi cama, a tocar mis partes íntimas… hubo un tiempo en que yo me encerraba en la pieza del cuartelero cuando él estaba libre. (Aránguiz) me intentó violar”, añadió.

La respuesta de sus superiores la dejó atónita: más que tomar medidas y sanciones, se burlaron de ella. Cuenta que su experiencia fue tan traumática que ni siquiera su familia directa sabe lo que le pasó. Fue por esas inasistencias que la expulsaron y que le pidieron devolver el uniforme. No tuvo derecho a apelación y recién un año y medio después se armó de valor.

Lo que más le duele es que a ella la expulsaron y que él sigue dentro de la compañía como si nada hubiera pasado.

En todo Chile hay denuncias: algunas formales y otras anónimas.

Fuente y foto: www.24horas.cl