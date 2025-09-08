Bomberos de Monterrico sin apoyo para la construcción del nuevo Cuartel

Desde hace tiempo, distintos grupos de Bomberos Voluntarios de Jujuy vienen advirtiendo la falta de apoyo estatal. Señalan que el trabajo sigue siendo a pulmón y que si ellos no gestionarían recursos, no tendrían ningún tipo de colaboración gubernamental.

Ricardo Basualdo, bombero voluntario de la ciudad tabacalera, comentó la problemática además de hacer mención a la prevención de incendios en esta época del año.

Recursos y trabajo a pulmón

“Tenemos la camioneta, tenemos la autobomba tenemos para acudir a los incendios. Esto es de forma voluntaria, nadie nos paga por esto. A veces yo estoy solo aquí y tengo que llamar a alguien, vienen y recién salimos. Nos tardamos un poquito pero nada más pero igual llegamos, lo apagamos, sofocamos”.

Nuevo espacio físico del Cuartel

“El nuevo cuartel ahí sigue parada la obra, no podemos continuar no sé cómo seguir a eso pero ya vamos a ver más adelante no sé cómo seguir. Estamos todos parados ahí queríamos terminar lo más rápido posible pero que se va a hacer. Necesitamos mano de obra nada más, tenemos todos los materiales, todos ya tenemos los marcos, portones, ladrillos, hierro. El municipio desde noviembre del año pasado no tenemos respuesta, hacemos reuniones y reuniones pero no avanza, no ponen fechas”.