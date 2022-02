Se “rebelan” los bomberos en Puerto Rico

A raíz de la expresión del gobernador Pedro Pierluisi de que “nadie está obligado a ser policía ni bombero”, fuentes relacionadas al Negociado del Cuerpo de Bomberos manifestaron a EL VOCERO que desde la medianoche pasada se decretaría un paro en las labores para reafirmar los reclamos de un retiro y salario dignos para estos servidores públicos.

“Me siento indignado. Así estamos todo el Cuerpo de Bomberos con esas palabras que acabó de decir el gobernador”, expresó un bombero entrevistado que prefirió no identificarse. Indicó “en las 96 estaciones que hay vamos a seguir con el ‘red flu’, esto va a seguir hasta que se nos cumplan nuestros derechos, lo que estamos exigiendo, una paga digna, un retiro digno”.

Explicó a preguntas de este medio los malabares que hace con el salario base de $1,100 mensuales que recibe. “Ahora mismo yo soy del área centro y yo tengo que viajar todos los días al área metro y yo gasto $100, a veces $125 semanales, en gasolina, más los peajes… eso no da para nada”, expresó molesto.

“Nosotros damos la vida por el ciudadano puertorriqueño… nosotros nos debemos al pueblo, nosotros nos debemos a la ciudadanía puertorriqueña, nosotros somos parte del pueblo, nosotros somos los primeros respondedores”, señaló.

El bombero denunció que desde el huracán María las estaciones alrededor del País están en “decadencia, no hay materiales… Si hay un accidente con una persona pillada no podemos porque no tenemos maquinaria para sacar las personas. No hay fondos, no hay presupuesto, no hay nada”.

Asimismo, sostuvo que «no vamos a renunciar, nosotros vamos a seguir en nuestra labor comprometidos con el pueblo puertorriqueño, nos debemos al pueblo y sacrificamos nuestras vidas y así va a seguir siendo».

«Como balde de agua fría»

Entretanto, el presidente del Sindicato de Bomberos Unidos, José Tirado, expresó su malestar por el comentario del primer ejecutivo.

“Son unas expresiones insensatas que le duelen mucho a la gente que escogió ser bombero y policía porque el que escogió ese puesto lo hace por devoción”, manifestó.

Tirado añadió “que si el gobernador no tiene la sensatez para atender las reclamaciones del pueblo, pues el tiene problema también… así que estas palabras del gobernador han sido un balde de agua fría para los bomberos”.

Según el líder sindical, ese comentario ha hecho que el denominado ‘red flu’ se intensifique.

Mientras que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, expresó anoche a través de su cuenta de Twitter que las expresiones del gobernador carecen de sensibilidad y compromiso.

“Nuestro servidores públicos, incluyendo a nuestros bomberos y policías, merecen respeto y mejores condiciones de trabajo. Las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi carecen de sensibilidad y compromiso”, lee la publicación.

En una conferencia de prensa en la tarde de ayer, Pierluisi también dijo que “defender la seguridad pública es un deber sagrado. El que asume ese deber lo tiene que asumir sin condiciones. No es un deber que uno deba relegar y hay formas y maneras de protestar, pero jamás debe conllevar poner en peligro la vida de los demás cuando es tu deber”.

Fuente: www.elvocero.com