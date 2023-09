Más de 2000 jóvenes presentes en el 17° Encuentro Nacional de Cadetes

Córdoba.- La tranquilidad de Río Segundo, provincia de Córdoba, se vio interrumpida por un alegre suceso: más de 2000 chicos y chicas de todas partes del país llegaron con sus carpas, ilusiones y deseos de aprender al 17° Encuentro Nacional de Cadetes en el Complejo Deportivo el Norte.

Esta actividad, declarada de interés por la Municipalidad de Río Segundo, comenzó con el acto de apertura a las 20 horas, con todas las delegaciones formadas esperando la bienvenida y el inicio formal de este encuentro único, organizado por la Academia Nacional de Bomberos (ANB) y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, junto a la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba como sede Anfitriona.

Palabras de Bienvenida

El primero en dirigirse a los presentes fue el intendente de la ciudad de Río Segundo, Dario Chesta, quien agradeció en primer lugar a los bomberos voluntarios de Río Segundo por el trabajo diario cuidando a los vecinos. También expresó la alegría de ver a los jóvenes que serán los futuros bomberos participando del evento y llevando desde niños la vocación por tan noble acción. “Es un orgullo tenerlos, las puertas de la ciudad van a estar siempre abiertas para tener una visita de ustedes”, señaló.

Luego, tomó la palabra Ariel Vicario, presidente de la Federación Córdoba, agradeció a todas las autoridades presentes y, en nombre de la Federación, les dio la bienvenida al 17° Encuentro Nacional de Cadetes. “Bienvenidos a la provincia, es un orgullo tenerlos aquí y es un orgullo saber que están transitando sus primeros pasos en nuestro sistema de bomberos voluntarios. Tenemos una relación indestructible con nuestra comunidad porque nuestro sistema está formado por hombres y mujeres unidos por la vocación de servicio. Ser bombero voluntario es un estilo de vida. Continuemos por la senda de los valores y principios que conducen a defender y proteger la vida con valor y abnegación. Queridos cadetes estoy convencido de que tendrán una experiencia que quedará grabada para siempre en la historia personal de cada uno de ustedes, donde aprenderán a valorar el trabajo en equipo, el respeto al compañero, el respeto a la ley y tener a la solidaridad como una consigna única”, expresó.

A continuación, el director nacional de la ANB Prof. Cmte. My. (R) Norberto Mucha comenzó sus palabras recordando que “en San Luis les anunciábamos que en el 2023 nos volveríamos a encontrar y no hay dudas de la importancia de este encuentro, un evento trascendental en las diversas actividades de la Academia Nacional de Bomberos”. También expresó, en nombre de autoridades de la Academia, su agradecimiento a cada familia de los cadetes y cadetas que asisten al evento, porque han confiado en el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y de ese modo pueden transitar juntos este evento. Además, destacó el crecimiento continuo de la Academia, de las escuelas de cadetes, y la presencia de los más de dos mil congregados por el evento destacando que “contamos con 380 Escuelas de Cadetes en todo el territorio nacional a través de 22 de las 27 Federaciones del Sistema Nacional de Bomberos y para nosotros eso es todo un orgullo”. También expresó la importancia que tiene en la Academia la formación integral de cada una de las personas que conforman el Sistema, destacando la inclusión, la diversidad, el género y los derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de la Ley 26.061. Para cerrar sus palabras, Mucha se dirigió a los cadetes y cadetes, a quienes les agradeció por su presencia y por ser parte del sistema y les deseó que en la jornada de mañana disfruten intercambiando conocimientos, habilidades y estrategias culturales de todo el país.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Carlos Alfonso agradeció en primer lugar a todas las autoridades por participar del acto de apertura del encuentro como así también a cada uno de los directores, coordinadores e instructores que, desde la Academia Nacional de Bomberos, desde las Federaciones Provinciales y desde las Asociaciones hacen posible la formación de los cadetes. Hizo un agradecimiento especial a los padres de las niñas, niños y jóvenes presentes; y por supuesto agradeció a los protagonistas del evento, los cadetes de cada una de las delegaciones de todo el país asistentes. Además, extendió los agradecimientos a Fundación Bomberos de Argentina y a todos los que aportaron y colaboraron para que pudiera llevarse a cabo el evento.

“Me emociona verlos a ustedes, más de 2000 futuras bomberas y bomberos voluntarios. Todo el trabajo y las gestiones que realizamos para fortalecer al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios son, en definitiva, para ustedes, ya que serán ustedes quienes dentro de algunos años tomarán la posta no solo en las cuestiones operativas sino también como dirigentes y líderes en sus comunidades. Por eso me llena de orgullo saber que nuestra juventud se forma y crece en el seno de una institución que construye una sociedad más justa, solidaria y empática a través de la formación, capacitación y entrenamiento constante para estar preparados a la hora de dar respuesta a una emergencia. Estoy convencido que desde nuestras instituciones no solo brindamos el servicio de seguridad siniestral a nuestras comunidades sino también hombres y mujeres de bien, comprometidos y responsables con la vida y el medioambiente”, expresó Alfonso.

Luego de los discursos, el presidente del Consejo Nacional entregó presentes al presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Río Segundo, Pedro Gatti; y también al intendente, Dario Chesta.

Una vez finalizado el acto, las delegaciones pasaron al comedor para cenar y compartir un momento junto a sus camaradas de las distintas provincias con quienes realizarán las actividades lúdicas y prácticas organizadas por los instructores de los departamentos de la Academia: BREC, Incendios Estructurales, Incendios Forestales, Brigadas Caninas, Materiales Peligroso, Olimpiadas y Deportes, Psicología de la Emergencia, Rescate con Cuerdas, Rescate Vehicular, Seguridad del Bombero, Socorrismo, Protocolo y Ceremonial, VANT, Escuela de Cadetes; instructores de las brigadas de CUO de Comunicaciones, VANT y Brigadas Caninas; y de los departamentos de la Federación Córdoba USAR y Brigadas Caninas. Además, cabe destacar la presencia de los camiones comando de las Federaciones Córdoba y Bonaerense y la participación de Fundación Bomberos de Argentina con su Tienda Solidaria y actividades relacionadas con los programas que lleva adelante.

Federaciones y Asociaciones presentes

Federación 3 de Junio: Aguilares, La Trinidad, San Miguel de Tucumán, Concepción, Alberdi, Las Talitas, Tafí del Valle, Tafí Viejo.

Agrupación Serrana: Villa Dolores, Cosquín, Ciudad América, Villa de las Rosas, Villa Río Icho Cruz.

Bonaerense: San Francisco Solano, Ezeiza, Lomas de Zamora, San Vicente, Magdalena, La Florida, Las Heras, Centro Agrícola El Pato, Juan María Gutiérrez, Dock Sud y Lobos.

Central Chaco: Quitilipi, Coronel Du Graty, y General Donovan.

Centro Sur: Algarrobi, Darregueira, General Cerri e Ingeniero White.

Córdoba: Adelia María, Alcira Gigena, Alicia, Arroyito, Arroyo Cabral, Balnearia, Berrotarán, Brinkmann, Carnerillo, Charras, Colonia Valtelina, Cruz Alta, Devoto, El Tío, Freyre, General Cabrera, Huinca Renancó, Justiniano Posse, La Playosa, Las Junturas, Las Varillas, Leones, Luque, Malvinas Argentinas, Monte Cristo, Morteros, Noetinger, Oncativo, Ordoñez, Porteña, Pozo del Molle, Río Segundo, Saturnino María Laspiur, Sampacho, San Basilio, San Francisco, San Marcos Sud, Santa Rosa de Calamuchita, Tránsito, Ucacha, Vicuña Mackenna, Villa del Rosario, Villa General Belgrano y Villa Yacanto.

Chubut: Rawson y Paso de Indios.

Entre Ríos: Seguí, Aldea Brasilera, Bovril, Concepción del Uruguay, Colón, Hasenkamp, San José, San Salvador, Ubajay, Villa Elisa, Villaguay.

Jujuy: Humahuaca, Monterrico, San Antonio.

La Pampa: Alpachiri, Caleufú, Catriló, Colonia Barón, Embajador Martini, General Acha, General Pico, San Martín, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Jacinto Arauz, Macachín, Parera, Realicó y Victorica.

Misiones: 9 de julio, Puerto Iguazú y Puerto Esperanza.

San Luis: El Fortín, Buena Esperanza, Concarán, Cortaderas, Potrero de los Funes, Quines, Unión y Luis Navarro.

Santiago del Estero: Termas de Río Hondo y Añatuya.

Santa Fe: Angelica, Barrancas, Carcarañá, Carreras, Cayasta, Ceres, Coronda, Esperanza, Gálvez, Heresilia, Humboldt, Juncal, Laguna Paiva, María Juana, María Teresa, Murphy, Rafaela, Rufino, San Agustín, San Carlos, San Cristóbal, San Genaro, San Gregorio, San Guillermo, San Justo, San Martín de las Escobas, Sancti Spiritu, Santa Clara de la Buena Vista, Santa Rosa de los Calchines, Sastre, Suardi, Sunchales, Totoras y Wheelwright.

También dijeron presente las Asociaciones de Bomberos Voluntarios Emilio Bunge y Bomberos Voluntarios Pilar de la provincia de Buenos Aires.

