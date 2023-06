Joven estacionó en puerta de compañía de bomberos bloqueando salida

Chorrillos.- La conductora estacionó su vehículo en la puerta de la Compañía Garibaldi N° 6, bloqueando la salida de una ambulancia. La dueña del vehículo pidió perdón, aduciendo que pensó que era una vitrina de exhibición de autos.

Agentes del Cuerpo de Bomberos denunciaron que irresponsables conductores estacionan sus vehículos en la puerta de la Compañía Garibaldi N° 6, bloqueando su salida para atender una emergencia en el distrito de Chorrillos.

El último caso ocurrió el pasado martes, cuando un automóvil blanco, de placa CDC-456, se estacionó en la puerta de la estación de bomberos, ubicada en la avenida Huaylas; impidiendo la salida de una ambulancia que acudía a atender a una víctima por atragantamiento.

«No puede ser una vitrina exhibición»

El primer jefe de la Compañía Garibaldi N° 6, Edward Palacio, señaló a RPP Noticias que la acción de abandonar por horas los vehículos en los exteriores de la estación es recurrente, lo que dificulta su labor.

«En el momento que los bomberos van a salir a la emergencia, nos encontramos con la sorpresa de que teníamos un vehículo estacionado delante de la unidad ambulancia. No pudimos moverlo. No tuvimos otra opción que intentar empujarlo con nuestras manos, pero como no lo lográbamos, entonces tuvimos que empujarlo con nuestro propio vehículo», dijo.

Edward Palacio señaló que desconoce la identidad de la dueña del vehículo blanco; pero, luego de lo ocurrido, una señorita se acercó a la compañía para pedir disculpas. Ella aseguró que no se dio cuenta que era una estación de bomberos, pensando que era una vitrina de exhibición.