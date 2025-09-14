Integrantes del cuartel de Bomberos de Roberts realizaron capacitaciones

Durante el fin de semana, el cuerpo activo de la vecina localidad estuvo presente en Pasteur y en Tapalqué, donde se instruyó en la materia.

El sábado y este domingo se desarrolló, en Tapalqué, y con instructores de la región Noroeste, una capacitación de bomberos en práctica de incendio-espacios confinados; torre de rescate con cuerdas; rescate vehicular liviano y pesado; sustancias peligrosas; búsqueda de personas; y trauma.

En representación de la entidad de Roberts participaron el comandante mayor, Darío Carlos Geido; el jefe de Cuerpo, el ayudante mayor Germán Caliani; el ayudante de Primera, Gerardo Frías; y los bomberos Julián Almada, Alberto Maciel, Antonella Belén y Oscar Escobar.

Por su parte, el sábado se celebró una reunión de la Escuela Zonal 11 en Pasteur, donde desarrollaron prácticas los departamentos de Cuerdas y Trauma, cuyos integrantes trabajaron en conjunto en simulación de rescate de víctimas. Asistieron la oficial auxiliar de Dotación, Natalia Casagrande; el ayudante mayor Gustavo Calle; y el bombero Jorge Escoda.