La Policía provincial celebró el 80° aniversario de su Cuerpo de Bomberos

La Pampa.- Se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por el 80° aniversario del Cuerpo de Bomberos de la Policía de La Pampa.

En un acto realizado en el Cuartel de Bomberos de Santa Rosa, la jornada reunió a autoridades provinciales, funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia, miembros de la plana mayor policial, representantes de instituciones y familiares de la comunidad bomberil.

La historia del cuerpo se remonta a 1945, cuando jóvenes santarroseños, capacitados por oficiales de la Policía Territorial, dieron origen al primer grupo de bomberos voluntarios, con el respaldo de la comunidad local.

Desde entonces, el cuerpo fue evolucionando hasta convertirse en una división profesionalizada, que hoy cuenta con especialidades en incendios, explosivos, rescate vehicular, rescate con cuerdas, rescate acuático y materiales peligrosos.

Durante la ceremonia, se entregaron certificados de reconocimiento a personal en actividad y en situación de retiro, que han sido parte de la historia del cuartel. También se destacó la entrega de equipamiento de protección personal apto para la intervención en escenarios de explosivos, un hecho que refuerza la seguridad de quienes arriesgan su vida en cada intervención.

En representación del cuartel, el jefe del Cuerpo, Ricardo Coyado, subrayó el compromiso de las y los bomberos con la sociedad pampeana, y la importancia de contar con recursos modernos para afrontar los nuevos desafíos en materia de emergencias.

El jefe de la Policía, Claudio Cano, destacó el valor humano y profesional del Cuerpo de Bomberos, subrayando que “el recurso más valioso que tenemos es nuestra gente, que se capacita día a día, y se proyecta hacia nuevos desafíos”.

Señaló que la historia del cuartel es también la historia de la sociedad pampeana, que siempre acompañó con su apoyo, permitiendo incorporar equipamiento y mejorar las condiciones de trabajo.

“Todo lo que nuestra comunidad aporta vuelve en forma de recursos, de capacitación, y sobre todo, en la vida de nuestros efectivos, que asumen con dignidad y profesionalismo el compromiso de proteger a la ciudadanía”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, resaltó la entrega y los valores humanos que distinguen a las y los bomberos. “No cualquiera está dispuesto a dejar su casa para arriesgar la vida en favor de otra persona, sin saber con qué se va a encontrar. Eso habla de nobleza, solidaridad y compromiso”, expresó.

Subrayó que la labor de los bomberos no sólo implica enfrentar el riesgo, sino también “volver a sus hogares con la fortaleza de sobrellevar las experiencias vividas, algo que merece reconocimiento y respeto”.

“El cuerpo de bomberos es ejemplo de dignidad y valores que debemos transmitir. La sociedad pampeana debe sentirse orgullosa de contar con este capital humano, que nos enseña todos los días lo que significa el verdadero servicio público”, concluyó.

El aniversario constituyó una ocasión no sólo para celebrar ocho décadas de servicio, sino también para reafirmar la vocación, el profesionalismo y el compromiso de quienes integran el Cuerpo de Bomberos, pilares fundamentales en la protección de la vida y los bienes de la ciudadanía pampeana.