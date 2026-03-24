Inauguran el moderno cuartel de la Segunda Compañía de Villarrica

Tras una espera de más de una década, la histórica Segunda Compañía de Bomberos de Villarrica ha recibido oficialmente sus nuevas instalaciones, una obra de infraestructura de alto nivel financiada por el Gobierno Regional de La Araucanía. Con una inversión que supera los 2.548 millones de pesos, el nuevo cuartel representa un avance crítico para la seguridad pública en una zona de expansión vertiginosa. Emplazado estratégicamente en el sector de Segunda Faja, el edificio permitirá reducir drásticamente los tiempos de respuesta ante emergencias, evitando los desplazamientos desde el centro de la ciudad que, en situaciones críticas, solían derivar en pérdidas evitables.

La nueva infraestructura cuenta con una superficie total de 557 m² distribuidos en dos niveles, diseñados bajo un programa arquitectónico integral que prioriza tanto la operatividad como la habitabilidad del personal. El cuartel contempla modernas salas de estudio, áreas de circulación técnica, dependencias para la guardia nocturna, departamento para el cuartelero y espacios administrativos. Esta configuración asegura que los voluntarios dispongan de condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones, garantizando una guardia permanente lista para actuar en un sector que hoy concentra a más de 45.000 habitantes.

Durante la ceremonia de entrega, autoridades regionales y locales coincidieron en que este proyecto es el resultado de un esfuerzo mancomunado entre el municipio, el Consejo Regional y Bomberos de Chile. El administrador regional, Eduardo Correa, subrayó que esta obra materializa la misión de invertir recursos públicos en seguridad comunal, mientras que el alcalde de Villarrica, Pablo Astete, valoró la importancia de contar con presencia bomberil en un punto de “alto riesgo” por su densidad poblacional. Con esta inauguración, la Segunda Compañía no solo celebra un edificio nuevo, sino la consolidación de un servicio profesional y cercano para los vecinos de Villarrica.