El Jícaro tendrá nueva estación de bomberos

El Jícaro en Nueva Segovia se convertirá en el municipio 113 que tendrá una estación de bomberos en el país, lo que vendrá a garantizar también seguridad ciudadana a las familias de esta localidad que se verán beneficiadas con este componente social.

Desde la sede central de la Dirección General de Bomberos en Managua, salieron dos camiones de bomberos que serán los encargados de brindar servicio a esta población norteña, junto con una docena de efectivos apagafuegos, especialistas en inspecciones eléctricas y de primeros auxilios.

El Comandante de Regimiento Ramón Landeros comentó que la nueva estación de bomberos en El Jícaro será inaugurada el próximo martes 29 de junio, mientras se construyen otras dos sedes bomberiles en San Marcos y El Coral en Chontales.

“Sabemos que una estación de bomberos no es solamente para apagar fuego, la labor principal que hace una estación de bomberos es la prevención y lo que nosotros queremos es que no haya incendios porque el mejor bomberos no es el que apaga más fuego, sino el que lo previene y esa es la misión de estos bomberos que estarán en esta nueva estación que se construye gracias a la voluntad de nuestro gobierno revolucionario que vela por la seguridad de su pueblo”, dijo Landeros.

Desde el 2007 que asumió el FSLN la administración de la nación liderada por el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, se han construido 81 estaciones nuevas de bomberos para igual número de municipios.

Con las administraciones neoliberales Nicaragua disponía solamente de 32 estaciones bomberiles con apenas unos 347 efectivos. Ahora la cantidad de bomberos sobrepasa los 2 mil bomberos.

“El compromiso de nuestro gobierno con el pueblo es que cada municipio va a tener una estación de bomberos y recordemos que la construcción de una unidad de bomberos no es cosa de política es una necesidad, es un hecho que debe haber una estación de bomberos porque hemos venido construyendo en municipios donde los gobiernos locales no son del FSLN, sin embargo ahí se construye porque nuestro gobierno busca la seguridad del pueblo”, manifestó Landeros.

