El cuerpo activo de Chascomús refuerza su respuesta ante incendios rurales

El Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de Chascomús llevó adelante una jornada de capacitación técnica de alta intensidad con el objetivo de perfeccionar sus tácticas de combate contra el fuego en entornos naturales. La actividad se desarrolló el pasado sábado en terrenos cedidos por el INTECH, un escenario que permitió recrear las condiciones reales que enfrentan los efectivos en los servicios de campo. Esta práctica se enmarca en el programa de formación continua de la institución, buscando estandarizar procesos y reducir los tiempos de respuesta ante uno de los siniestros más complejos de la región: el incendio forestal y de interfase.

La instrucción se centró en técnicas específicas de extinción, el uso eficiente de herramientas de zapa y la coordinación operativa entre las distintas dotaciones presentes. Durante el entrenamiento, los bomberos trabajaron en la lectura de combustibles vegetales y la influencia de los factores meteorológicos en la propagación de las llamas, elementos críticos para garantizar la seguridad del personal en la línea de fuego. La optimización de la respuesta en zonas rurales es una prioridad para el cuartel, dado el impacto que estos eventos generan tanto en la biodiversidad local como en los sistemas productivos de la zona.

La jornada no solo sirvió para evaluar el desempeño físico y técnico de los voluntarios, sino también para aceitar los protocolos de comunicación y el despliegue de unidades en terrenos de difícil acceso. Con este tipo de iniciativas, los Bomberos Voluntarios de Chascomús reafirman su compromiso con la excelencia profesional, asegurando que cada integrante cuente con las destrezas necesarias para proteger la vida y el medio ambiente frente a las crecientes exigencias de la temporada de incendios.