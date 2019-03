Denuncian irregularidades en pagos a Bomberos

Montevideo.- La Alianza de Bomberos del Uruguay (ABU) denunció a jerarcas de la Dirección Nacional de Bomberos frente al Ministerio del Interior por atrasos en los pagos de horas extra.

Los bomberos reciben su salario los primeros días del mes, pero el servicio de horas extras, también conocido como “servicio 272”, se paga el día 15.

Los atrasos comenzaron con el ingreso de un nuevo tribunal auditor dentro del Ministerio del Interior, que usualmente realiza las auditorias en 48 horas. Se pide que las liquidaciones realizadas desde Bomberos se entreguen los primeros días de cada mes para darles tiempo suficiente para realizar la auditoría y pagar en la fecha indicada.

El presidente de ABU, José Cáceres, explicó que “hubo atrasos porque se tomaron las vacaciones en Carnaval y se fueron a Artigas, entregaron con retardo las liquidaciones en la contaduría de bomberos”.

Todo eso llevó a un retraso en el proceso que después, cuando se elevó al Ministerio ya era demasiado tarde para que los bomberos cobraran en fecha.

“Los compañeros no pueden ser rehenes y no cobrar el salario porque hubo personas irresponsables que no hicieron su trabajo en el momento correcto”, remató Cáceres.

Los bomberos, que dependen en gran medida de los ingresos recibidos por este servicio, recibieron el pago seis días después de lo indicado.

fuente y foto: www.telenoche.com.uy