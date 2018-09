Crearon un cuartel de bomberos pero no pueden actuar

Villa Allende.- La cesión –en comodato– de un vehículo autobomba por parte del municipio de Villa Allende al cuartel de bomberos voluntarios de su vecina Mendiolaza, disparó la polémica.

La cuestión de fondo es que en Villa Allende una agrupación de bomberos voluntarios no consigue el reconocimiento como cuartel: están, pero no existen como tales.

Sin reconocimiento, se les retiró la única autobomba. Antes, ya pasó lo mismo con una unidad de alta tecnología para incendios forestales que habían recibido de la Nación.

“Consideramos una falta de respeto hacia quienes hace años nos venimos formando para ayudar como bomberos voluntarios a nuestros vecinos, y nos desprecian de esta forma. No nos permiten estar operativos y dotar a esta ciudad de un cuartel propio, que lo necesita a gritos, ante el febril desarrollo urbano, que supera toda planificación preventiva en materia de siniestros”, explicaron a este diario Juan Quargnenti, presidente, y Claudio Coria, jefe del cuerpo activo, de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Villa Allende.

En un comunicado informaron que tienen personería jurídica, a través de la resolución 239 ”A”/15, y un trámite en proceso de resolución en la Dirección de Inspecciones Jurídicas de la Provincia.

Ese es precisamente el argumento que sostiene el municipio para no admitir el cuartel: una falta de reconocimiento oficial de la Provincia.

“Este cuartel no está autorizado, ni lo va a estar. Cuando nos pidieron que los acompañáramos en el pedido de reconocimiento, desde la Provincia nos dijeron que no se iban a crear más cuarteles de bomberos voluntarios. Además, Villa Allende ya tiene el de bomberos de la Policía de Córdoba, y ante un incendio grande tenemos al lado a los cuarteles de Saldán y de Mendiolaza que están reconocidos”, explicó Nicolás García, secretario de Gobierno del municipio.

García aclaró que la autobomba entregada a los bomberos de Mendiolaza, fue en comodato y no en donación. “Se encontraba abandonado en un galpón del municipio, porque ellos no podían repararla, ni usarla, ni tenían donde guardarla porque no tienen cuartel. Antes de perderla, se la entregamos a Mendiolaza, que ahora tendrá que ponerla en condiciones y será un vehículo de ayuda para toda la zona. Que quede claro que la gente de Mendiolaza no nos la pidió, se la ofrecimos para pueda ser recuperada”, añadió García.

Por su parte, consultado por este diario, el secretario de Gestión de Riesgo y Catástrofes de la Provincia, Claudio Vignetta, resumió que el proceso de dar operatividad a un cuartel lo debe iniciar cada municipio, elevando el pedido a Defensa Civil de la Provincia, siendo requisito básico que cuenten con personería jurídica ordenada. Recién entonces se mide el nivel de capacitación de los bomberos, se inspeccionan las instalaciones donde funcionaría, y el equipamiento y flota de vehículos con que cuentan.

Fuente y foto: lavoz.com.ar