Bomberos de la región se capacitan en Materiales Peligrosos

La Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios llevó adelante una jornada de formación técnica de alto impacto en la localidad de Junín de los Andes. Se trató del curso de Materiales Peligrosos Nivel 1 (MATPEL), destinado específicamente a los cuarteles que integran la Regional Sur de la provincia. La capacitación reunió a brigadistas de diversas localidades cordilleranas con el objetivo de unificar protocolos de detección, aislamiento y primera respuesta ante siniestros que involucren sustancias químicas, combustibles o residuos industriales.

Dada la ubicación estratégica de Junín de los Andes en una ruta de tránsito pesado hacia pasos internacionales, la especialización en esta materia es considerada una prioridad operativa. El programa incluyó módulos teóricos y prácticos sobre el uso de la Guía de Respuesta en Emergencias (GRE), la identificación de rombos de seguridad y el uso correcto de equipos de protección personal encapsulados. “La profesionalización en materiales peligrosos es la única forma de garantizar que el rescatista no se convierta en una víctima más”, señalaron desde la coordinación regional.

La masiva participación de los cuarteles locales refuerza el compromiso de la Federación Neuquina con la descentralización de la enseñanza técnica. Con esta certificación de Nivel 1, los bomberos voluntarios del sur provincial elevan su capacidad de respuesta inmediata, asegurando que ante un posible derrame o fuga en las rutas andinas, la intervención sea precisa, segura y minimice el impacto ambiental en uno de los ecosistemas más protegidos del país.