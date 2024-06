Cinco pick up para agrupaciones de bomberos voluntarios

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, y el diputado de Acción Territorial, José Luis del Nogal, entregaron este jueves cinco vehículos pick-up de extinción de incendios y salvamento a otras tantas agrupaciones de bomberos voluntarios de la provincia, en concreto a las de los municipios de Las Navas del Marqués, Casillas, La Adrada, Sotillo de la Adrada y El Barco de Ávila. Cinco vehículos de intervención rápida que se suman a otros siete ya entregados a otros cinco municipios y a la Asociación de Rescate de la Provincia de Ávila (ARPA) y a siete bombas pesadas rurales, todo ello en el marco del «compromiso de la Diputación de seguir dotando de medios a la provincia», lo que se traduce en «seguridad para todos los abulenses, estén donde estén».

Son palabras de José Luis del Nogal, quien detalló que, con una inversión de 320.000 euros, estas cinco pick up vienen «equipadas con una bomba de alta presión y con un depósito de 500 litros que nos permitirá que las intervenciones que se tengan que hacer en verano o cuando se requiera se puedan acometer lo antes posible».

El presidente de la Diputación tomó la palabra para subrayar el «compromiso de la Diputación» con el ámbito de la seguridad, las emergencias y la lucha contra los incendios, una apuesta que, dijo, es «institucional», no política, y que responde al anuncio que en su día hizo la institución provincial de «dotar de herramientas y medios a las agrupaciones de bomberos voluntarios». Así, hizo hincapié en el mensaje de que van a «garantizar un buen servicio, un servicio avanzado en el ámbito provincial y autonómico», al considerar que son «pocas» las diputaciones que están poniendo a disposición de las agrupaciones de bomberos voluntarias medios de «vanguardia» para complementar su prestación.

Carlos García aprovechó para asegurar que la Diputación «va a seguir trabajando en la creación del sevicio, entregando vehículos, adquiriendo más, acabando los parques, dotando de medios a los parques y en unos meses sacando esas primeras plazas para que sea un servicio integral», no en vano «invertir en seguridad es garantizar servicios de primera calidad al medio rural». En este sentido, dijo que siguen «trabajando de manera unánime» en el proceso, aunque no se aventuró a dar nuevas fechas de la puesta en servicio de los parques porque aspectos como «la llegada de materiales no depende de la administración». Lo que sí depende, dijo, es «ese compromiso para garantizar a los abulenses, como se va viendo en Arévalo, Sotillo de la Adrada, Arenas de San Pedro, Piedrahíta y Cebreros, que los parques van a ser una realidad, cuando desde otros partidos nos decían que era imposible», remarcó.