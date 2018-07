Bomberos piden que se no modifique una ley nacional

Chubut.- Buscando el acompañamiento de todos los chubutenses, la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut se hizo partícipe de la campaña nacional lanzada por el Consejo Nacional de Bomberos de la República Argentina que busca llegar a cada diputada y diputado provincial con la intención de que no se modifique la ley 25.054 en perjuicio del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) y que se vote un Presupuesto 2019 conforme las necesidades de funcionamiento de los más de mil cuerpos activos de todo el país.

En un comunicado emitido el pasado 17 de julio, el Consejo Nacional de Bomberos declara que: “Ante el repetido recorte, demoras y falta de pago de los fondos que constituyen el Subsidio Bomberos Voluntarios, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina decidió tomar una medida de anticipación frente al Presupuesto 2019, el cual ya está siendo elaborado por el gobierno nacional, para evitar el desfinanciamiento del Sistema”.

A través de una nota enviada al Ministerio de Seguridad de la Nación, con copia al Ministerio de Economía de la Nación y a los legisladores, se solicitó formular el Presupuesto 2019 para Bomberos Voluntarios tomando como base el monto estimado de recaudación del año que viene informado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, el cual asciende a $ 1.576.816.756,00 más la estimación de crecimiento de patentamientos y el índice inflacionario del 20%; lo cual suma un total de $ 1.892.180.107,00.

De esta manera, ese monto de $ 1.892.180.107,00 es la suma que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNVB) solicita sea elevado al Honorable Congreso de la Nación, en el mes de septiembre, para su aprobación como Presupuesto 2019 para Bomberos Voluntarios, remarcando que no se aceptará la aprobación de un importe inferior.

Cabe destacar que, en los últimos dos años, el SNBV ha visto vulnerado sistemáticamente su derecho de cobro en tiempo y forma de los fondos que le corresponden por Ley 25.054.

De hecho, no solo ha sufrido demoras sino también severos recortes que no tienen sustento ya que se trata de un monto de recaudación específico, realizado a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación durante el transcurso del año y depositado trimestralmente por la misma entidad en la cuenta especial bomberos del Ministerio de Economía de la Nación.

Según el artículo 11º de la mencionada Ley, los fondos se forman de la contribución obligatoria del cinco por mil (5‰) de las primas de seguros, excepto las del ramo vida, y es una contribución que no puede ser trasladable a las primas a abonar por los tomadores. Es decir, que estos fondos provienen de las rentas de las Aseguradoras y, al ser fondos de afectación específica, no pueden ser utilizados para ningún otro fin que no sea el SNBV.

Es por ello que el Consejo viene reclamando al gobierno el pago del excedente de recaudación del año 2017, advirtiendo sobre el excedente de recaudación 2018 y presentando la estimación de recaudación 2019 para que el dinero siga el curso que debe seguir y no quede trabado en las arcas del Estado, a la espera de un reclamo judicial que devuelva a los bomberos lo que por ley les corresponde.

En este sentido, la jurisprudencia sobre el tema indica que este tipo de reclamos judiciales, si bien finalmente fallan a favor de los bomberos voluntarios, demoran muchos años. En 2008 un excedente de recaudación que no fue depositado en tiempo y forma obtuvo la decisión definitiva de la Corte Suprema de la Nación de ratificar y legitimar el reclamo del SNBV luego de 10 años de litigio. Sin embargo, aún ese dinero no ha sido transferido a los bomberos.

Luego de innumerables cartas, expedientes, presentaciones y pedidos de audiencia desoídos, el Sistema decidió declararse en estado de alerta y llevar estas denuncias a los medios de comunicación y a los legisladores, para que den a conocer la situación actual de emergencia en que se encuentran los más de 43.000 bomberos voluntarios del país, en espera de una pronta solución.

Evitar el desfinanciamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios es fundamental para la seguridad siniestral de todos los argentinos.

