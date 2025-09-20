Aniversario del destacamento de Bomberos de Alejandro Petión

El 18 de septiembre de 1999 se inauguró el destacamento de Bomberos Voluntarios en Alejandro Petión, un pilar fundamental en la historia de nuestra comunidad. Actualmente cuenta con 18 efectivos —dos de ellos mujeres— y un único móvil, bajo la conducción de Vicente Guillermo.

“Este aniversario no solo nos invita a recordar el camino recorrido, sino también a valorar el esfuerzo de quienes estuvieron en los inicios, de quienes hoy continúan con la vocación intacta y de las nuevas generaciones que llevarán adelante este legado”, manifestaron desde la cuenta oficial de los Bomberos Voluntarios. (INSTAGRAM)

Por otra parte, sus colegas aprovecharon este día especial para destacar la trayectoria de Javier Barragán, vecino de Petión que cumple también 26 años de servicio en dicho destacamento, acompañando a la comunidad desde sus comienzos.