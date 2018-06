Bomberos en cese de actividades por falta de recursos

Una dificultad que pone en jaque el apoyo en temas de emergencia al Cuerpo de Bomberos Voluntarios se presenta en el municipio de Chaparral-Tolima por falta de entregar recursos, así lo indicó el comandante Diego Fernando Gutiérrez.

“Los recursos si están pero están en la Administración Municipal, pero hemos tenido muchos inconvenientes con el segundo pago o desembolso de este dinero y con el apoyo de la Dirección Nacional de Bomberos, con nuestros jefes que llevan este proceso de cesar actividades por el momento ya que nostros no poseemos recursos propios para adelantar nuestras actividades”.

Sobre cuánto es el monto que les adeudan indicó que se reserva la cifra porque no es considerable hablar de esos temas.

“Pero puedo decir que el contrato esta dividido en tres desembolsos los cuales uno ya se hizo y se justificó y s ele pasó al interventor, pero el segundo desembolso o se ha podido hacer porque la Alcaldía pide entregar unos documentos a facturación y nostros vemos que esa acción no es viable, por ello desde la Dirección Nacional emitieron un comunicado manifestado ese tipo de inconformismo ya que es inviable exigir los comprobantes de un recurso no transferido”.

Y agregó, “por eso estamos en cese de actividades por falta de recursos debido al incumplimiento de la administración”.

Por último el comandante Cuerpo de Bomberos Voluntarios dice que el no tener esos recursos hoy es solo falta de gestión y de conocimiento de la ley, ya que según él algunos jurídicos no se limitan sino a lo que les corresponde y no a ampliar su conocimiento frente a estos temas de Bomberos ni mucho menos su parte legal.

“Por esa razón la Dirección Nacional de Bomberos tuvo que intervenir y remitirse a los entes de control para que apoyen esta situación”.

