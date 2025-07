Dos nuevos proveedores se suman en fraude a Bomberos de Temuco

Luego de que el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Temuco (CBT), Alfedo Lasalle Calfunao, solicitara a la Comisión Contralora de la institución, una investigación sobre el eventual pago a proveedores con facturas falsas y servicios no prestados, cuya situación fue reportada a su vez por la Tesorería General del CBT, la entidad investigadora, compuesta por bomberos, un abogado y un contador auditor, detectó dos nuevos proveedores que habrían entregado y cobrado dineros con facturas falsas y/o donde no se prestaron los servicios pagados.

“De la revisión efectuada, se logró determinar que de los aludidos tres (3) proveedores, identificados en la tabla anterior, sus facturas corresponden a documentos tributarios falsificados, adulterados y/o servicios que no fueron efectivamente realizados”, determinó la revisión.

Se trata de las empresas Montego SPA, representada por Gonzalo Carrasco Alvarado y Voltium Araucanía SPA, donde Pedro Montecinos Veliz figura como representante legal; las que se suman al comerciante Alejandro Olivares Pino, quien ya fue denunciado ante la justicia.

Entre los tres, la defraudación acumula $39.649.688, con un total de 59 facturas irregulares emitidas, en una revisión que debió ser ampliada al mes de noviembre de 2024, aunque inicialmente comprendía sólo los meses del 2025.

Facturas falsas

Siguiendo la tónica del proveedor Alejandro Olivares Pino, las facturas presentadas a pago y efectivamente canceladas por el CBT a Pedro Montecinos Veliz, son falsas. “Todos los documentos emitidos por la empresa Voltium Araucanía SPA Rut 77.254.059-0 no han sido autorizados por el SII, razón por el cual dichos documentos no pueden ser fidedignos”, señala el informe.

En el caso del proveedor Montego SPA, el informe no establece que las facturas hayan sido falsas o que no contaran con autorizacion del Servicio de Impuestos Internos (SII), aunque sí se determina que los servicios facturados nunca fueron ejecutados, por un monto total de $11.300.971 y 19 facturas emitidas. Lo anterior ya que los documentos pagados carecen de la visación correspondiente.

“De la revisión a la documentación, en general, las facturas identificadas … corresponden a trabajos que no fueron ejecutados, ya que no cuentan con la visación del responsable del departamento involucrado, ni de la jefatura de área. Al respecto, dichos documentos habrían sido ingresadas directamente al departamento de contabilidad de la institución, desde secretaría administrativa, omitiendo las rutinas administrativas de control -establecidos tácitamente- razón por el cual, estas no habrían estado a la vista por el área y el departamento que debió haber visado, dichos antecedentes”, determina el informe de investigación.

Recepción de facturas

Sin embargo los posibles delitos cometidos por los tres proveedores -uno de ellos ya denunciado ante la fiscalía- no se habrían podido efectuar sin que las facturas falsas fueran recepciónadas, ya que a las faltas de control que se evidenciaron, se suma que dos secretarias rentadas del CBT habrían recepciónado y pasado a pago estas facturas.

“Se comprobó que las facturas irregulares fueron recepcionadas por doña Rosmeri Troncoso Sánchez, en cincuenta y nueve oportunidades (58) y, en solo un caso, fue recepcionado por doña Maritza Herrera Campos, quienes desempeñan labores de secretarias administrativas en el CBT, según consta en los formularios de registro de documentos recepcionados”, se informa.

Al respecto, fuentes de AraucaníaDiario confirmaron que ambas trabajadoras habrían sido desvinculadas ya de la institucion.

Jefe de material mayor

Finalmente, es necesario agregar que la investigación realizada por la Comisión Contralora de la institución, detectó que el Inspector Jefe del Departamento de Material Mayor, incluye proveedores al CBT a su entera discreción, sin ser autorizados por la tesoreria o el comandante de la institución, a lo menos.

“Se advirtió que debido a la ausencia de un protocolo o proceso de licitación pública o bien un estudio detallado sobre la recomendación de proveedores para el suministro de bienes y servicios al CBT, se constató que el Inspector Jefe del Departamento de Material Mayor, introduce a un proveedor sin informar a sus Oficiales Superiores, puesto que él mantiene una potestad, no autorizada formalmente, para poder recomendar -a su entera discreción- e incluir proveedores, sin ser visados por la Tesorería General, así como tampoco, por la Comandancia”, dice el informe investigativo de la Comisión Contralora.

Sobre las responsabilidades “de mando” y el verdadero terremoto que sacude a la institucion, se informará durante el día.

