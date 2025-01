Bomberos de Nuevo León celebran ceremonia de bendición de cascos

El Patronato de Bomberos de Nuevo León celebró este día la ceremonia de bendición de cascos en la Estación Central de Bomberos, ubicada en la avenida Constitución, este acto busca resaltar la importancia de la labor de los bomberos y brindarles protección en cada una de sus misiones.

El presidente del patronato, Alfonso Barragán Treviño, destacó el profundo significado del casco para quienes lo portan.

«Este casco no es solo un equipo de seguridad, es un testigo de historias de esperanza, compromiso y heroísmo. Cada vez que un bombero se lo pone, asume un compromiso de vida que protege no solo a él, sino también a su familia y a toda nuestra comunidad», afirmó.

Durante la ceremonia, Monseñor Carlos Santos, obispo auxiliar de Monterrey, ofreció unas palabras de reflexión antes de bendecir los cascos.

«La labor de los bomberos no es simplemente un trabajo, es una vocación. Es el amor lo que inspira a una persona a arriesgar su vida por el bien de los demás. Yo no me explicaría esta noble labor si no fuera por ese amor que los impulsa», expresó.

Barragán Treviño aprovechó la ocasión para reafirmar el compromiso del patronato con los bomberos de Nuevo León.

«Hoy bendecimos algo más que un casco, bendecimos la certeza de que su labor es valorada. Como patronato, seguiremos trabajando para brindarles condiciones dignas y reforzar su seguridad en cada emergencia que enfrenten», aseguró.

El obispo también reconoció el esfuerzo del patronato al organizar este tipo de eventos, señalando que «al hacer algo como esto, no solo se bendicen herramientas, sino que se dignifica aún más la labor de los bomberos, quienes son auténticos héroes en nuestra sociedad».

La ceremonia cerró con la bendición y entrega de los cascos, un acto que simboliza la fortaleza y protección que acompañará a los bomberos en cada llamada de emergencia.

Este evento, según el patronato, marca un precedente para reconocer la entrega y el sacrificio de quienes arriesgan su vida por la seguridad de los demás