Bomberos se capacitaron en rescate en espacios confinados y líneas altas

Entre el 13 y el 15 de marzo se desarrolló en Chiguayante (Región del Biobío) un curso intensivo de Operaciones de Rescate en Espacios Confinados y High Lines, impartido por Restech Chile y orientado a los estándares NFPA 1006 y 2500. La actividad tuvo por objetivo fortalecer competencias técnicas y operativas en escenarios de alto riesgo.

La capacitación contó con la participación de bomberos de Balcarce, Villa Gesell, Mar de Ajó y Villa Ballester, y participantes locales de Chile. Durante las jornadas se trabajó con equipos y herramientas de última generación, combinando teoría y práctica para asegurar la correcta aplicación de protocolos y la seguridad del personal.