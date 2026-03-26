Bomberos de Fernández Oro presentan su nuevo camión cisterna

La ciudad de Fernández Oro vivió una jornada de celebración institucional tras la llegada de una unidad de refuerzo estratégica para su cuartel de Bomberos Voluntarios. Se trata de un camión cisterna modelo 2000, importado directamente desde Holanda, que se destaca por su excepcional estado de conservación con apenas 21.000 kilómetros de rodaje. Esta adquisición representa una mejora sustancial en la logística de abastecimiento de agua y ataque al fuego, permitiendo una respuesta más robusta no solo en la jurisdicción local, sino en toda la red de colaboración regional que une a las localidades del Alto Valle rionegrino.

La incorporación del nuevo móvil fue posible gracias a una ingeniería financiera transparente y al trabajo articulado entre diferentes niveles del Estado y el sector privado. La Asociación de Bomberos Voluntarios gestionó la compra utilizando fondos provenientes de la Lotería de Río Negro, el subsidio anual del Gobierno Nacional y aportes de la empresa distribuidora de energía Edersa. Gabriela Herrera, referente de la Asociación, subrayó que este logro es el resultado de una administración responsable de los recursos y del acompañamiento constante de la comunidad, factores que permitieron acceder a tecnología de estándar europeo para el equipamiento local.

Desde el punto de vista técnico, la unidad cuenta con prestaciones avanzadas diseñadas para proteger la integridad del personal en el terreno. Posee sistemas que permiten enfriar el suelo para circular con seguridad por zonas calientes y dispositivos que amplían el alcance de los chorros de agua, optimizando el rendimiento en incendios estructurales o de interfase. Con esta herramienta esencial, los Bomberos de Fernández Oro potencian su capacidad de despliegue, asegurando una mayor eficiencia operativa para quienes arriesgan todo en cada intervención.