Campana: Los Bomberos sumarán cuatro nuevas unidades este año

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Campana se encamina hacia uno de sus años de mayor expansión operativa. En un anuncio que fortalece la seguridad de todo el corredor industrial del norte bonaerense, la institución confirmó la adquisición de cuatro nuevos móviles que se integrarán a la flota entre los meses de junio y septiembre de 2026. Esta importante capitalización es el resultado de un esquema de financiamiento compartido, utilizando fondos genuinos generados por la asociación y un aporte estratégico otorgado por el municipio de Campana.

La diversidad técnica de las unidades adquiridas permitirá cubrir un amplio espectro de emergencias en la zona. Entre los nuevos móviles se destaca una unidad con escalera, herramienta crítica para intervenciones en altura y rescates urbanos, así como un vehículo especializado en el combate de incendios forestales, diseñado para operar en terrenos difíciles y proteger las áreas de interfase y reservas naturales de la región. Esta versatilidad asegura que el cuartel esté preparado tanto para los desafíos del crecimiento edilicio de la ciudad como para las amenazas de fuego en zonas rurales.

Desde la Asociación de Bomberos de Campana, presidida por Carlos Vera, resaltaron el valor del trabajo en conjunto con el ejecutivo local: “Agradecemos el apoyo del intendente Sebastián Abella, que está acompañando el trabajo de esta comisión directiva para lograr sumar estas unidades”. Con esta renovación, Campana no solo moderniza su capacidad de respuesta, sino que consolida un modelo de gestión eficiente donde el Estado y las instituciones civiles priorizan la protección de la vida y los bienes de los vecinos.