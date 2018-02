Postergan intervención a Bomberos Voluntarios de Monteros

Tucuman.- En la mañana de ayer estaba prevista que la Dra Marcela Manso, quien se encuentra a cargo de Personas Jurídicas, firmará la resolución que constate la intervención de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Monteros la cual es presidida por el Sr Hugo Conegliano.

La firma de la intervención debió ser postergada para el próximo día martes debido que desde el municipio de Monteros se debe adjuntar una nota solicitándola, cosa que no habría sucedido.

La intervención tendría fecha hasta el mes de abril cuando se deba elegir a una nueva comisión.

Recordamos que el Sr. Conegliano, había sido denunciado en el programa de Jorge Lanata “Periodismo Para Todos” por una serie de irregularidades donde se registraban causas de corrupción según había trascendido.

En el informe presentado por Lanata detallaron que el destacamento recibió más de dos millones de pesos. “Él se quedaba con la plata. Él me llamaba cuando me necesitaba, me hacía firmar cheques en blanco” indicó la ex tesorera del cuartel, Teresa Sánchez, al periodista tucumano José Iniesta.

