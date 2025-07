Voluntarios denuncian falta de transparencia tras fraude

14 directores y directores honorarios del Cuerpo de Bomberos de Temuco -lo más alto a lo que puede llegar un voluntario en la institución- votaron a favor de pasar al Tribunal de Disciplina al superintendente de la institución Alfredo Lasalle, al primer comandante Claudio Fuentes, al tesorero general Felipe Véliz y al jefe de material mayor Jaime Gaete, entre otros, por su responsabilidad al no supervisar y prevenir el millonario fraude que ocurrió con facturas falsas que fueron pagadas con dineros fiscales y/o con donaciones de los vecinos de Temuco, por servicios que nunca se prestaron.

Sin embargo, 16 otros directores votaron por no seguir indagando y no pasar a la instancia disciplinaria a las autoridades cuestionadas, por lo que no serán ni juzgados internamente, ni sancionados.

El problema -para muchos voluntarios- es que ni el superintendente (*), ni el comandante o el resto de los demás directivos cuestionados se inhabilitó en la votación, la que finalmente “ganaron” por 2 votos: 16-14.

Bomberos decepcionados

Y si bien es cierto que los Bomberos que se comunicaron con AraucaniaDiario, destacaron a los 14 directores que votaron a favor de pasar al Tribunal de Disciplina a las autoridades cuestionadas, la mayor parte de ellos Bomberos antiguos y con “honor”, como dijeron, criticaron fuertemente a quienes votaron por dejar “todo en nada”.

“Saludamos a nuestros Directores Honorarios y directores de compañía que votaron a favor del Tribunal de Disciplina, ellos saben de honor y de lo que significa vestir la casaca de Bomberos”, menifestó un bombero de la Segunda Compañía, quien como ya se ha informado, no puede ser identificado porque sería pasado al Consejo de Disciplina e incluso, expulsado del Cuerpo de Bomberos.

“Por otro lado, repudiamos a las actuales autoridades que no tienen vergüenza en votar a favor de ellos mismos, para que no los investiguen, ni sean sancionados. No les da vergüenza ser juez y parte, no les da vergüenza cómo los miraremos de ahora en adelante”, agregó el voluntario.

Y así las opiniones siguen y se multiplican conforme pasan los días. “Lo que ha sucedido con el escándalo de fraude, originado por una secretaria, y, más grave aún, la decisión del Directorio de no pasar a los oficiales generales implicados a consejo de disciplina, es una falta de respeto inmensa hacia la honra de nuestra institución y hacia cada voluntario que día a día se sacrifica por ella”, manifestó un Bombero de la Tercera Compañía.

¡Los propios involucrados votaron!

“Nosotros, quienes con orgullo vestimos el uniforme, juramos servir con probidad, abnegación y disciplina. Ver cómo la transparencia y la rendición de cuentas son eludidas, y que la palabra “honor” parece perder su significado en los más altos niveles, es inaceptable. El comunicado emitido por el Cuerpo, asegurando con “absoluta certeza” que no hay ningún oficial general involucrado cuando la investigación fiscal en el Ministerio Público sigue activa, solo agrava esta sensación de descaro y desapego de la realidad”, agregó el voluntario, quien además es honorario de compañía.

“Pero lo más indignante, y que nos golpea directamente la moral, fue presenciar cómo, ayer, durante el directorio extraordinario que decidía si se pasaba o no a consejo de disciplina los antecedentes del informe de la Comisión Contralora convocada por el mismo efecto, ¡los propios involucrados votaron! Cuando la honra debió haber guiado sus pasos a abstenerse o votar en blanco, ejercieron su voto en una decisión que los afectaba directamente. Esto es una burla a la ética bomberil”, acusó el bombero de la Bomba Germania.

“Este manto de impunidad y esta falta de autocrítica están desmoralizando a las bases de la institución y erosionando irreversiblemente la confianza de la comunidad en nosotros. La honra de nuestro Cuerpo de Bomberos está en juego”, finalizó el honorario de compañía.

Fuentes de AraucaniaDiario confirmaron que se estudia exigir que se repita la votación e incluso, llegar a instancias superiores o judiciales, ante la no inhabilitación de las autoridades cuestionadas en la votación del jueves en la noche.

(*) Actualización: De acuerdo a lo declarado a el Diario Austral, el superintendente de la institución Alfredo Lasalle no habría votado el día en que se decidió pasarlos al Consejo Superior de Disciplina.