Voluntaria acusa expulsión arbitraria tras sugerir investigación

Osorno.- Una voluntaria de Bomberos de Osorno acusó expulsión arbitraria tras sugerir que se indaguen malos tratos y abusos en las distintas compañías, por lo que presentó un recurso de protección.

Por su parte, la institución apeló asegurando que la sentencia de su expulsión no ha sido ejecutoriada. Sin embargo, la bombero no puede acudir a emergencias, ya que debió devolver su traje hace 2 meses.

El caso comenzó el 26 de marzo de este año cuando el Cuerpo de Bomberos de Osorno citó a las voluntarias a una reunión con el comandante para conversar sobre los diferentes casos suscitados en otras compañías del país, donde las integrantes dieron a conocer casos de abuso y discriminación por razones de género.

En la oportunidad, una voluntaria de la Cuarta Compañía, sugirió al comandante a pasar por todas las compañías para indagar lo que ocurre en cada una de ellas, sin dar nombres ni casos puntuales, según firma un expediente de la causa presentada a la Corte de Apelaciones de Valdivia.

No obstante, los dichos de la voluntaria fueron dados a conocer el 10 de abril en una reunión de la compañía por su capitán -quien no estuvo en la citada reunión-, donde los oficiales consideraron una ofensa los dichos de la voluntaria, catalogando su acción como una acusación gravísima, por lo que una semana después el Consejo de Disciplina de la compañía determinó su expulsión.

Si bien, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de la voluntaria al existir un proceso disciplinario pendiente, dejó constancia de la excesiva demora en adoptar una decisión final, que ya cumple dos meses de demora, adelantando que podría llegar a constituir una vulneración a la garantía constitucional del debido proceso.

En tanto, Radio Bio Bio intentó contactarse con la afectada quien no pudo dar declaraciones por reglamento interno de bomberos -que indica que estos casos no pueden ser llevados a la prensa.

Por su parte, el superintendente de Osorno evitó dar declaraciones, asegurando que la expulsión de la voluntaria no está ejecutoriada, pero que sin el traje no puede acudir a llamados, y que la compañía no tiene plazos para dar respuesta.

Fuente: www.biobiochile.cl