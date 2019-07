Familiares denunciaron demoras en la llegada de los bomberos

Buenos Aires.- La abuela de dos de las víctimas expresó que cuando los vecinos advirtieron que se había producido el incendio, los chicos estaban con vida y que se escuchaban los gritos de desesperación de los menores. La gente trató de salvarlos pero que no pudieron debido a que el humo no dejaba que avancen.

La polémica se dio con el accionar de los bomberos, la señora dijo que fueron hasta el destacamento de Tortuguitas para que los asistieran pero como respuesta recibieron un no ya que no les correspondía por una cuestión de jurisdicción. Ante esta versión, el jefe de bomberos de Pilar, Néstor Lugea, a cargo del operativo, negó esto y explicó que llegaron al lugar a los pocos minutos de que recibieron la alerta y que no le consta que desde Tortuguitas hayan rechazado asistir a los vecinos.

«Los chicos podrían haberse salvado si hubiesen llegado a tiempo, ya que me dijeron que tardaron una hora. Aunque los vecinos fueron a buscar a los bomberos de Tortuguitas en el destacamento les dijeron que no les correspondía actuar. Encima las autobombas no tenían agua», afirmó.

«Cuando llegamos el incendio estaba generalizado. Uno no deja las unidades con la mitad del agua», aseguró Luguea y destacó que se trabajó «en conjunto» entre los destacamentos.

La abuela también negó que los adultos se habían ido a bailar: «Mi hijo y su pareja se habían ido a la casa de mi consuegra en Pablo Nogués, porque se sentía mal», explicó. Aunque aclaró que no sabe dónde estaba la madre soltera de tres de las víctimas, que vivía hace dos meses en esa vivienda precaria.

Dos nenas, de 9 y 13 años se salvaron, una de ellas se fracturó un pie al saltar de la ventana. «La menor no entiende lo que pasó, mientras que la mayor ni siquiera puede hablar», dijo la abuela de dos de las víctimas.

El incendio habría comenzado debido a que había una estufa muy cerca de la cama y las llamas rápidamente alcanzaron la habitación donde dormían cuatro chicas y un chico de 15,11, 8, 6 y 4 años respectivamente.

La causa quedó en manos de la Jefatura Distrital Pilar, de la comisaría 4° de la zona y de la Unidad Funcional de Instrucción N°2. Hasta el momento, se desconocen los motivos que desencadenaron el fuego. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron a este medio que los padres no quedaron demorados ni serán imputados de ningún delito, ya que no fueron considerados responsables del hecho.

Fuente: diario26.com