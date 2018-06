Vecinos repudian ataque al cuartel de Bomberos de Bajos de Mena

Una acción reprochable tuvieron algunas personas del sector Bajos de Mena, luego que efectuaran un ataque en contra del cuartel de Bomberos ubicado en calle Lechería, al llegar a avenida Juanita, ocasionando serios daños a su infraestructura.

Versiones de algunos testigos señalan que voluntarios bomberiles festejaban una convivencia interna que habría molestado a algunas personas de las cercanías de esta compañía de bomberos, procediendo a atacaron con piedras el frontis de esta unidad bomberil del sector.

PALD salió a la calle para tomar algunas reacciones con los vecinos del sector, sobre este lamentable hecho.

Silvia Mellado, vecina del lugar, señala que: “Pésimo muy mal, se supone que ellos están al servicio de todos los vecinos de aquí, es más, a ellos ni siquiera se les paga por este trabajo, entonces que lo estén agrediendo sin haber un motivo importante y fundamental… creo que estaban en una convivencia, ellos también tiene derecho de celebrar, en ese momento no había ninguna emergencia, además es el único cuartel que tenemos y la gente se pone violenta, no las entiendo”.

Alejandrina Alegría, vecina del lugar: “Es un hecho vandálico muy malo para nuestra comunidad, la gente no piensa que le hacen un daño a las personas que nosotros necesitamos… yo repudio este acto de violencia con nuestro cuartel de bomberos, ellos son seres humanos y tiene derecho de celebrar mientas no haya urgencia… hay gente de aquí de Bajos de Mena que no quiere ver el progreso entre nosotros mismo y eso es lamentable, todos quieren ver lo malo aquí, y nosotros pagamos las consecuencias… muy lamentable me da vergüenza”.

También, Eduardo Fuentes, quiso opinar sobre este tema de violencia de algunos vecinos: “Encuentro pésima la situación, porque prácticamente yo trabajé en un sistema público cercano en el consultorio, y también nos pasó muchas veces lo mismo, fui guardia acá cerca de consultorio y nos agarraban a balazos, nos rompían los vidrios… lo que pasa que es el sectores el problema, el tipo de gente que vive aquí, no todo son iguales, pero hay gente que quiere destruir todo acá, tener un cuartel de bombero es muy bueno para este sector, además nada de malo hacían, sino había emergencia ellos tiene derecho también de celebrar, muy mal y feo lo que hicieron… en vez de avanzar retrocedemos”.

También Danilo López, del Volcán y trabajador de la feria: “La verdad no sé en qué mundo vivimos, hay gente muy buena acá y también muy mala… tener un cuartel de bomberos acá en Bajos de Mena, es súper positivo, y que vengan estos tipos de mala leche a destruir todo… lo que va a pasar es que al final los bomberos no van a querer más aportar en este sector… yo repudio este acto, ojalá que no suceda nada malo, lamentablemente por algunos pocos pagamos los platos rotos todos”, finalizó.

Fuente y foto: http://puentealtoaldia.cl