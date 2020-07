Tupac: El primer perro certificado del Chaco para la búsqueda de personas

Chaco.- “Tupac nació el día 3 de septiembre del 2017. Su nombre es un homenaje a Tupac Amaru, el primer dirigente indígena en rebelarse contra la conquista española” expresa Mauricio, quien averiguaba con familiares y amigos dónde podía conseguir un perro labrador para entrenarlo en los bomberos voluntarios de Quitilipi y mi amigo, Mauro Ozuna, se lo regaló. Hoy, forma parte de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Quitilipi.

“No fue fácil conseguir quien me enseñe a adiestrar un perro. Junto a mi amigo Matías Ledesma íbamos a las pocas capacitaciones que podíamos y también a veces buscábamos en internet porque no teníamos idea de nada. A través de la red social Facebook, nos contactamos con Marcelo Francisco Martín, un cordobés adiestrador de perros que no dudó un instante en colaborar con la formación para que Tupac aprenda a buscar personas. Así, empezó el sueño y el objetivo” cuenta el bombero voluntario Mauricio Muro, a Infoqom.

“Entre tres y cuatro veces por semana realizábamos todos los ejercicios que Marcelo, desde Córdoba y por whatsapp le enviaba. Él dice que es la primera vez que le enseña a alguien a adiestrar un perro mediante videos o textos de teléfono y siempre resultó sorprendido por el trabajo que le ponemos en cada ejercicio y en cada entrenamiento” relata.

El otro bombero es Matías Ledesma quien inmediatamente se plegó a ayudar en el adiestramiento y desde ese día, ambos son responsables de los excelentes resultados que obtuvieron en muchas prácticas con Tupac.

“En una catástrofe siempre entran primero los perros que buscan personas vivas y después entran los perros que buscan restos humanos o personas sin vida. Tupac realiza búsqueda y rescate de personas vivas atrapas en estructuras colapsadas y grandes áreas.” manifiesta Mauricio.

Tupac deberá rendir cuatro exámenes eliminatorios, en cuatro días consecutivos, es decir que deberá pasar el primer examen para poder rendir el segundo y así, hasta llegar al último. El año pasado se realizó en Córdoba, pero Tupac no estaba listo. Este año se debía realizar en Santa Fe, pero dadas las condiciones, aun no se define cómo y dónde se hará.

El primer examen consiste en el recorrido de una pista donde su guía, Mauricio, deberá ir dándole órdenes y el perro deberá obedecer: por ejemplo, el perro irá junto a su guía y éste le dará una orden para que se siente o se quede en posición de echado mientras el guía del perro sigue caminando y luego vuelve por él.

El segundo examen se trata sobre la socialización del perro y consiste en cruzarse con otro perro y deberá mantener la compostura.

El tercer día de examen el perro deberá encontrar una persona en estructuras colapsadas y el cuarto día, el perro deberá encontrar dos personas escondidas en grandes áreas.

La evaluación está a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación y representada por dos jueces, que son los que aprueban o no, a los perros que van a rendir.

“El adiestramiento nos llevó dos años y medio y hoy está listo para rendir y convertirse en el primer perro certificado de la historia del Chaco y esto también será posible gracias al apoyo incondicional del jefe de nuestro cuartel el señor Ángel Daniel García y el presidente de la institución Carlos Alfonso, quien además preside el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina”.

Fuente: infoqom.com