Pilar: Bomberos presentan dos nuevas unidades de rescate europeas

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pilar se prepara para un hito en su plan de modernización operativa. La institución anunció la incorporación de dos nuevas unidades de rescate provenientes de Europa, modelos especialmente diseñados para intervenciones complejas que requieren tecnología de punta y versatilidad. Estas adquisiciones no solo refuerzan la capacidad de respuesta ante siniestros viales e industriales en una de las jurisdicciones más dinámicas de la provincia, sino que consolidan un estándar de seguridad internacional para los vecinos de Pilar.

La presentación oficial de los móviles se realizará el próximo martes a las 19:30 horas en el Cuartel General, ubicado en la emblemática esquina de Estanislao López (exruta 8) y Zeballos. Durante el evento, que contará con un acto de bendición y puesta en servicio inmediata, la comunidad podrá conocer de cerca estas herramientas estratégicas. Desde la comisión directiva y la jefatura expresaron su satisfacción por este logro: “Es un orgullo para nosotros ser gestores del crecimiento de nuestro querido cuartel y deseamos compartirlo con la comunidad, que siempre ha colaborado para que esto sea posible”.

Este avance se enmarca en un plan integral de modernización de unidades y equipamiento que el cuerpo de Pilar viene ejecutando con rigor técnico. La elección de modelos europeos responde a la necesidad de contar con vehículos compactos pero potentes, capaces de transportar herramientas de corte hidráulico, sistemas de iluminación y equipos de trauma con la máxima eficiencia. Con esta doble incorporación, los Bomberos de Pilar reafirman su compromiso con la excelencia, asegurando que sus rescatistas tengan a disposición los mejores recursos disponibles para proteger la vida en cada salida de emergencia.