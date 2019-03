Roberto Scafati a paso firme por la presidencia de Bomberos

Buenos Aires.- En diálogo con BerissoCiudad en Radio, Roberto Scafati, dio detalles de la situación actual de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Berisso, de los esfuerzos por brindar día a día el mejor servicio para la comunidad, del orgullo que representa para él y sus compañeros la labor diaria, entre otras cosas.

En este contexto, el candidato a presidente de la emblemática institución comenzó ahondando en los aspectos que se deben afrontar día a día.

La indumentaria es un tema crucial para Bomberos, dado que la misma cotiza a precio dólar y los recambios de deben hacer de forma casi habitual.

“Fue un año complejo para la gente dirigencial porque si tenías establecido a un dólar con determinado valor comprar treinta trajes, terminaste comprando doce”, ejemplificó Scafati como gran conocedor, agregando además que lo valores oscilan los mil y mil quinientos dólares y “es un gasto habitual por desgaste, por personal nuevo”.

El año pasado fue el curso de aspirantes a Bomberos más numeroso de los últimos tiempos y esto es para celebrar, pero también hay que afrontar los costos de indumentaria. Lo mismo sucede con el equipamiento y los vehículos que rondan los 50 mil dólares.

“Es el precio de la mercado internacional, por eso lo que nosotros tenemos que hacer es redoblar los esfuerzo, por ejemplo haciendo campañas de socios, trabajando en la Fiesta del Inmigrante con los puestos”, dijo el candidato a presidente y comandante mayor de la reserva.

En este sentido, aseguró que “Berisso está bien, pero siempre con esfuerzo. Pero siempre hay que hacer recambios, por el propio desgaste, en diez años cuántos incendios hemos controlado y cuántas personas hemos recatado. Contra esto nos queda incrementar las campañas de socios, vender rifas, la pollada”, enumeró el entrevistado informando que la cuota, para quienes estén interesados es de 100 pesos, que no es mucho, pero en la suma permite a Bomberos contar con una ayuda importante.

También se deben dar combate a los gastos de todos los días, como el combustible, aceite y demás. Antes con 10 mil pesos por mes se cubría el gasoil de los tres destacamentos, hoy por hoy para la misma cantidad se requieren 30 mil pesos.

Ante este panorama, el dirigente expuso su intención de trabajar fuertemente por el beneficio de la institución para que esto se continúe traduciendo en servicio para la comunidad berissense en su totalidad.

La conclusión del destacamento de Villa Zula, el mejoramiento de las instalaciones, la disposición de recursos e infraestructura para la mayor incorporación de personal femenino, seguir avanzando en las condiciones de trabajo de cada bombero, garantizando la mayor calidad en equipamiento, indumentaria y demás.

“He charlado con muchos empresarios y demás que pese a la dificultad se han sumado y han hecho aportes”, indicó, destacando que también la campaña de socios viene bien.

“Mucha gente se ha contactado, porque eran amigos de mi viejo, otros porque pasé música, otros del CEyE, otros de Defensa Civil, me han pedido hacerse socios y es importante no para ayudarme a mí, sino para la institución, sea quien sea el presidente. Esto tiene que funcionar, se tiene que optimizar y mejorar”, planteó Scafati, con firmeza, ampliando detalles de su propuesta que comprende también la negativa a incorporar familiares de directivos como empleados de Bomberos, así también la necesidad de desprender a la dirigencia de cualquier partido político: “pueden hacerlo, pero se tiene que pedir licencia y desvincularse de Bomberos, no se puede vincular ni con partido A, B o C”.

Roberto Scafati camina con entereza a la presidencia de Bomberos y en este sentido agradeció a cada persona e institución que se suma a brindarle el apoyo, considerándolo la mejor opción para la conducción de una de las instituciones más prestigiosas, loables y voluntariosas de nuestra ciudad.

Las elecciones serán durante el mes de abril de 2019, con fecha a confirmarse entre el 13 y el 20.