Por segunda vez insultan y amenazan a Bombero de Plaza Huincul

Neuquén.- Los bomberos voluntarios de Plaza Huincul vivieron dos situaciones de violencia donde vecinos a los que asistían los insultaron. La primera de ellas ocurrió el fin de semana en la zona de chacras en un incendio de campos en medio de fuertes ráfagas de viento. Los bomberos agotaron todas sus reservas de agua, hubo una demora en el abastecimiento municipal y los integrantes de una familia la emprendieron contra los voluntarios.

El segundo, ocurrió este jueves en la madrugada en la zona de Challaco con el conductor de un vehículo accidentado. «Te voy a cagar a trompadas», amenazó el hombre por la demora en llegar de los bomberos que optaron por retirarse.

Este medio dialogó con Ernesto Karstan, uno de los referentes del cuartel de Plaza Huincul. “Siempre entendemos, más cuando hay personas en peligro, es entendible la situación de que el hombre esté alterado, pero no tenemos por qué pagar los platos rotos, cuando vamos en colaboración, cuando vamos al lugar a salvar una vida”, recordó y expresó: “somos voluntarios, tenemos nuestro trabajo, nuestra vida particular y no siempre tenemos la guardia en el cuartel para salir enseguida. Lo que hacemos es convocar al personal y cuando se junta la primera dotación, que es la de rescate y sale con dos personas en la unidad”, describió.

Luego puntualizó un dato que es casi obvio pero a veces no es considerado: “Vamos a alta velocidad para darle una pronta respuesta a la situación, ponemos en riesgo nuestras vidas también, a nosotros también nos están esperando en nuestras casas de regreso”, detalló.

Karstan, integrante de una familia de bomberos, destacó que “Por ahí tienen que entender de nuestro lado que somos bomberos voluntarios, no es que nos pagan y es nuestro laburo, tenemos una guardia y tenemos que cumplir horario en el cuartel. No, muchas veces está el operador de guardia únicamente que es el que atiende el teléfono y tiene que dar la alarma y todo eso es tiempo”.

Asimismo, señaló un elemento que podría ahorrar tiempo de movilización de los bomberos. Muchas veces policía se moviliza hasta el lugar del suceso y luego, si es necesario, convocan a los voluntarios. “Es un momento de desesperación, pero que el aviso lo haga si es posible a las tres instituciones o si llamaste a la ambulancia avisale también a bomberos”, dijo.

Respecto al hecho donde se quedaron sin agua en zona de chacras, vale señalar que los bomberos trabajan con todos los elementos que tienen a su disposición. Pero la provisión de agua es siempre un problema y mucho más cuando se trata de lugares abiertos como las zonas de campos. Esto debe comprenderse porque ese mismo día, luego de los insultos, un voluntario quedó envuelto entre llamas y sufrió una intoxicación por humo.

