Por falta de recursos solo atenderán emergencias en el casco urbano

Mendoza.- La crisis golpea fuerte. Muchos servicios que son esenciales comienzan a verse restringidos por la falta de recursos. En ese sentido, en las últimas horas, los Bomberos Voluntarios de Salto de las Rosas, Cañada Seca, dieron a conocer que ante la falta de recursos atenderán emergencias solamente en el casco urbano del paraje.

Pablo Franciulli, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos del lugar, dijo a FM Vos 94.5 que la situación es crítica. Denunció la pérdida de voluntarios. «La medida ha sido tomada como consecuencia de las dificultades logísticas y económicas. Como todos saben, nuestro cuartel opera gracias al compromiso de un equipo de voluntarios que, además de servir a la comunidad de manera gratuita, deben buscar otros medios de sustento para garantizar el bienestar económico de sus familias. Muchos de ellos han decidido buscar nuevos horizontes en búsqueda de un trabajo genuino o de un mejor porvenir. Hemos perdido mucha gente capacitada y calificada. Esta nueva realidad nos impide cubrir guardias las 24 horas. Hoy nuestro personal se redujo a la mitad», manifestó Pablo Franciulli.

«La migración de nuestros jóvenes es uno de los principales problemas que tiene San Rafael. La gente se capacita o se recibe y se va», añadió. A su vez, denunció la falta de aportes y la carencia de recursos que hoy prácticamente no les permite seguir operando. «La falta de apoyo financiero por parte de las autoridades estatales han limitado significativamente nuestra capacidad operativa, especialmente en lo que respecta al suministro de combustible. La provincia nos da el mismo dinero que en noviembre del año pasado. No se puede dejar de lado la inflación y los vaivenes de la economía en general. El año pasado estábamos recibiendo casi 160 litros de combustible por mes y hoy recibimos 65 litros. Es imposible continuar operando», aseguró Franciulli.

Después de esa exposición, comentó los motivos por los cuales decidieron lanzar el comunicado en sus redes sociales. «La nota sale como consecuencia del accionar de una persona. El miércoles un productor de la zona llegó hasta el cuartel muy ofuscado, porque nosotros no teníamos servicio. Este señor había prendido fuego su propio campo ocasionando un daño significativo en sus propias tierras. La gente que toma estas decisiones no entiende de razones. Muchos se desentienden de los bomberos hasta el momento que los necesitan. En este caso, nos estamos refiriendo a una persona que generó su propia inseguridad. Es una práctica muy común que hacen algunos productores. Encienden los campos para limpiar las malezas y si el fuego se sale de control llama a los bomberos», expresó el jefe de los Bomberos Voluntarios de Salto de las Rosas.

«No sirve de nada diseñar planes de contingencia si existen falencias de personal y de logística. Pasan los años y este tipo de problemáticas no se terminan de resolver. Otro inconveniente es con la cobertura de ART, para poder generarla la provincia nos pone como empleados públicos de Mendoza. Eso a particulares le genera un problema, porque en la página de las ANSES figuramos de ese modo. Llevamos más diez años reclamando ante todos los legisladores. Hasta el día de hoy, ninguno de ellos le encontró una solución a ese problema. Se terminan aceptando las anomalías cuando no debería ser así. Los Bomberos están vinculados a la protección civil. El canon que paga la gente por una habilitación o lo que fuere no vuelve a las instituciones», denunció al final de la comunicación.

Fuente: diariosanrafael.com.ar