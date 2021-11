Misiones se suma a la implementación del Bombero nivel I

La Federación Misiones se suma al trabajo que la Academia Nacional de Bomberos (ANB) lleva desde el 2017: la implementación de la Educación Técnico Profesional (ETP) al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

En la reunión que se realizó el martes 02 de noviembre estuvieron presentes el vicedirector 1° de la ANB Cmdte. My. Norberto Mucha; la Coordinadora de Gestión Académica Lic. Marina Ciriello; por la Federación el presidente Waldemar Laumann, el Director de Capacitación Of. Ppal. Marcelo Sedoff; Of. Insp. Jorge Mendoza (Seguridad del Bombero); Cabo 1° Susana Martínez, Scmte. Cristian Laumann, Scmte. Daniel Kluge; Subof. Ppal. Guido Martínez; Sgto. Nicolás Carrasco, Of. Insp. Rodrigo Ivo y Leandro Grudke.

El encuentro fue de sensibilización e introducción sobre la ETP para los integrantes de la Federación, los elementos que la componen y el trabajo y las distintas etapas que deben realizarse en el proceso de implementación del Bombero nivel I.

La respuesta federativa fue más que positiva, en tanto consideran fundamental emprender este camino de profesionalización para los bomberos voluntarios. Además, destacaron el acompañamiento de la ANB: “agradecemos la predisposición y el compromiso de la Academia Nacional en el acompañamiento de la implementación de la carrera técnica profesional en la provincia de Misiones, delineando en esta primera reunión las acciones y procesos respectivos para fortalecer nuestro sistema de capacitación” expresó el Director de Capacitación.

Para la ANB es más que auspicioso finalizar el año con una nueva Federación en el proceso de implementación. Cabe destacar que Misiones es la décima jurisdicción en adherir a este proceso de profesionalización de la educación bomberil junto a Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, 3 de Junio (Tucumán) y la Agrupación Serrana de Córdoba.

Fuente: www.academiadebomberos.org.ar