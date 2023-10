Los bomberos voluntarios de Santa María tendrá sus primeros móviles

Catamarca.- Los bomberos voluntarios de Santa María el viernes realizarán la presentación de los primeros móviles para los bomberos voluntarios del distrito de San José. Se trata de un camión forestal y de una camioneta 4 x 4.

“Es una gestión de hace mucho tiempo, el viernes 6 haremos la presentación de las primeras unidades para San José. En marzo habíamos firmado un contrato por la compra de una camión forestal 4×4, no se pudo hacer la transacción porque no se podía enviar el dinero al exterior así que lo compramos en la argentina. El camión servirá para ingresar a los terrenos difíciles y adónde no pueda ingresar el autobomba, fue pensado porque aquí tenemos muchos rastrojos y fincas. También tendremos la presentación de un vehículo chico que se usará para rescate rápido, se la irá equipando a medida que pase el tiempo”, informó el oficial Domingo Carral.

El camión fue pagado por el aporte del 50% del municipio de San José y el camión se lo adquirió con fondos de un subsidio de la nación.

El viernes se hará una pequeña caravana desde las 17 hs, a las 19 hs se hará la presentación de los móviles y luego un pequeño brindis con la comunidad.

“El terreno va bien encaminado también, así que esperamos alguna sorpresa en el acto. Una vez que tengamos el terreno haremos la toma de posición. Hoy tenemos 15 integrantes entre bomberos y aspirantes en San José”, agregó Carral.

Fuente y foto: www.acontecercalchaqui.com.ar