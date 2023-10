Impulsan el pago de una pensión para Bomberos Voluntarios de Chaco

Chaco.- El Ejecutivo provincial presentó el proyecto de Ley 2386 para que Bomberos Voluntarios de Chaco accedan a una pensión graciable, mensual y vitalicia que equivaldrá a un salario mínimo vital y móvil, hoy de $ 132.000.

Accederán a la pensión los bomberos voluntarios que acrediten haber prestado servicios efectivos, continuos o alternados durante 25 años y se encuentren en servicio activo o no y no ser menor de 50 años de edad o bien haber cumplido 55 años de edad y acreditado una prestación de servicios en forma continua o alternada de 20 años y se encuentren en servicio activo o no.

La iniciativa menciona que el otorgamiento del beneficio establecido no obliga al Bombero Voluntario a retirarse del servicio en el que podrá continuar si esa es su voluntad y las reglamentaciones de las asociaciones, federaciones o leyes de bomberos se lo permitan.

Tendrán derecho a la obtención de la pensión, sin tener en cuenta la edad ni los años de servicio, los bomberos que sufran o hayan sufrido incapacidades físicas o intelectuales o muerte como consecuencia de actos de servicio o de enfermedades o por índole de la actividad bomberil que desarrolle o haya desarrollado al momento del suceso o adquiridas durante el periodo que integran o integraron el cuerpo activo o la institución.

De aprobarse la ley, que deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, se realizará un relevamiento general en toda la Provincia para conocer la nómina de beneficiarios.

«Es fundamental destacar la valiosa colaboración que contribuyen al Sistema Provincial de Protección civil, y que cada bombero en nuestra provincia presta servicio sin compensación alguna, lo hacen por vocación de servicio, resignan el poco tiempo libre después de sus actividades para dirigirse al cuartel a prestar servicio, o para poder realizar alguna capacitación, algunos pierden su empleo por tener que retirarse para asistir en un siniestro, o por llegar tarde al volver de uno, muchos trabajan de manera informal lo que conlleva a no tener aportes en el sistema previsional pero les da un poco más de libertad para poder seguir subsistiendo y realizando lo que les apasiona que es ser Bombero Voluntario», señala el proyecto enviado por el gobierno provincial.