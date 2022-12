Los Bomberos se niegan a realizar servicios fuera del cuadrante

Castro Urdiales.- UGT ha denunciado que los efectivos del Parque de Bomberos de Castro Urdiales están padeciendo unas condiciones laborales «inaceptables», debido a la «inoperancia» de la Administración, motivo por el que «se han negado a seguir realizando servicios fuera de su cuadrante anual».

Así lo ha señalado la Federación de Servicios Públicos de UGT en un comunicado remitido a la Alcaldía y los departamentos de Recursos Humanos, y Prevención de Riesgos y Comité de Seguridad y Salud, en el que censura que la situación es «insostenible».

En el escrito dicen estar «cansados» de que la Administración no les abone las gratificaciones por servicios especiales –se les debe todas las del 2022–, no elimine la carrera profesional y les equiparen al resto de compañeros del Ayuntamiento, no les pase al nivel C1 como indica la Ley de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la comunidad; y no establezca una mesa de diálogo para la creación un reglamento interno de funcionamiento.

Asimismo, denuncian estar viviendo «situaciones críticas que afectan no solo a su integridad física sino también a su salud emocional, teniendo que exponerse a riesgos inaceptables más allá de los propios de su profesión».

En este punto, censuran que hay servicios en los que «no se cumple» la guardia mínima establecida de 3 efectivos, llegando a estar a veces únicamente dos bomberos, incluso en los próximos días un solo efectivo; y hay personal sin la formación específica ni experiencia en puestos de mando «está siendo obligado a asumir esas responsabilidades».

Critican que debido a estas circunstancias «se deniegan vacaciones y días personales».

Por estas razones, la sección sindical UGT exige a la Administración que se celebre «cuanto antes» la mesa de negociación de la bolsa de gratificaciones de bomberos, que lleva caducada desde diciembre de 2021.

Además, solicita la formación exigible para poder activar la bolsa de trabajo y se les pase al nivel C1 como indica la ley; y se elabore un reglamento interno de funcionamiento.

Finalmente, advierte que «si no hubiese, una vez más, respuesta por parte de la Administración se tomarán las medidas que por parte de los trabajadores se consideren necesarias».

