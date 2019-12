Las mujeres lideran las inscripciones para ser bomberas

Cordoba.- Por amplia mayoría, las mujeres lideran las inscripciones al curso de primer nivel para ser parte del cuartel de Bomberos de General Cabrera. De 40 anotados, 30 son aspirantes femeninas que por primera vez en la historia de la institución tienen la posibilidad de integrar el cuerpo activo.

Si bien las inscripciones se cerrarán el 4 de diciembre, el número de aspirantes supera las expectativas.

El segundo jefe de bomberos voluntarios Guillermo Chesta destacó el interés por formar parte del cuartel, al tiempo que dijo que todos los inscriptos deberán cumplir con ciertos requisitos. “Sólo accederán al curso las personas que tengan entre 16 y 38 años y que hayan cumplido con todos los requisitos solicitados por la organización y las autoridades de Bomberos Voluntarios de General Cabrera”, señaló. Por lo que “existe una etapa de análisis de la documentación a presentar que servirá para confirmar quiénes son los que finalmente podrán comenzar el período de capacitación que se extenderá por casi año y medio”, precisó.

Esta importante respuesta de las mujeres se debe a que hasta esta convocatoria, y a lo largo de toda su historia, la incorporación de bomberas al cuartel de Cabrera no estaba permitida.

La exclusión estuvo fundamentada en que las instalaciones no gozaban de las comodidades para recibirlas, puesto que no contaban con baños para mujeres ni vestuarios especialmente acondicionados.

Desde hace algunos meses, el cuartel vive aires renovados y cierto empoderamiento femenino.

Luego de la exitosa tarea del expresidente Héctor Dulla, la conducción de la comisión directiva eligió en asamblea a una mujer, Elena Abbá, como nueva presidenta.

A pesar de no poder ser bomberas, las mujeres de Cabrera siempre colaboraron con la institución desde la subcomisión de damas, presidida desde hace 10 años por Norma de Acotto.

El segundo jefe de bomberos sostuvo que la llegada de una nueva bombera desde la localidad de Charras al cuartel terminó por convencer a los dirigentes de Cabrera, que también en esta ciudad, las mujeres pueden ser miembros activos del cuerpo de voluntario.

“Estamos siguiendo el ejemplo de Charras, que al no contar con muchos efectivos hombres, abrió la inscripción a mujeres y algunas se sumaron al flamante cuartel”, dijo Chesta.

Por estos días se están finalizando las mejoras y las divisiones de los espacios para que los bomberos y las bomberas tengan sus vestuarios.

Repercusiones

Además de esforzarse para completar las planillas, las mujeres por estas horas tienen tiempo para manifestarse en las redes sociales. “Por fin, era lo que estábamos esperando desde hace años. Soy hija de un bombero y no se me permitía seguir los pasos de mi padre. Siento la misma vocación y ahora me voy a poder sumar al cuartel”, comentó una joven.

“Creo que es el momento de aportar lo nuestro, como lo hacen muchas mujeres en el resto de la provincia y del país. Sentimos un profundo deseo de ayudar y somos conscientes de la importancia de ser bombero en una ciudad como la de General Cabrera. Es nuestra hora y tenemos que aprovechar que todo se está dando”, declaró otra.

