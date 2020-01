Historias: “Me fui con la esperanza de que no fuera mi papá”

Colonia Independencia.- Wilfrido Aquino es bombero voluntario de Colonia Independencia. Contó que puede sobrellevar la situación que le tocó vivir gracias a sus capacitaciones.

La guardia era muy tranquila en el cuartel de bomberos de la Colonia Independencia, departamento de Guairá. Los voluntarios disfrutaban de una velada única, puesto que aparentemente ningún trágico suceso marcaría la noche. Sin embargo, una llamada de alerta movilizó a todos, parecía un accidente grave. “Recibimos el llamado de servicio, la Policía fue la que se comunicó con nosotros, nos pidieron que vayamos con médicos, el percance era muy grave”, dijo a Crónica con voz baja y triste el teniente Wilfrido Aquino.

La sensación era rara, por lo cual le pidió al capitán que lo acompañe a ese duro rescate. “Yo estaba ya en camino, recibo otra llamada del mismo oficial y me dice que probablemente sea mi papá el accidentado. Yo le dije que eso no es posible y me fui con las esperanzas de que no fuera mi papá a quien yo debía asistir”, relató el hombre.

En ese momento, la angustia lo absorbió por completo, una parte de él quería acelerar el camión y llegar lo antes posible hasta el lugar, pero la otra le decía que no, debido a que el miedo le quería alejar del terrible panorama que podía observar.

Fue ahí que las fuerzas tomaron protagonismo y guiado por ellas aceptó que lo único que debía hacer era seguir con su gran objetivo, salvar vidas. “Llegué y me encontré con que era mi papá, solo me sobró realizar el procedimiento. Después entré en shock y ya no pude, por suerte estuvo ahí el capitán para ayudarme”, afirmó el teniente.

“Le dejaron tirado como un animal”

Las sirenas dejaron de sonar cuando los bomberos llegaron al lugar del accidente. Wilfrido tuvo que ser testigo del peor final que le tocó a su papá. “Es muy difícil para mí tener que decirlo, pero me dolió cómo encontré a mi papá, le dejaron tirado ahí como un animal”, lamentó el teniente.

Por eso aseguró que se encuentra realizando las investigaciones en conjunto con la Policía Nacional para dar con el responsable de la muerte de su padre, quien tras el accidente se dio a la fuga. “Ya hablé con el comisario, le pedí que revise todas las cámaras porque no voy a perdonar que le hayan dejado así a mi papá, sin asistirle”, aclaró.

Fuente: www.cronica.com.py