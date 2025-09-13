Muere uno de los bomberos heridos en explosión mientras combatía un incendio

Santa Cruz.- El sargento Abel Chilca Marca, uno de los bomberos de la Policía que resultó herido en una explosión mientras combatía un incendio en la zona del Parque Industrial de la capital cruceña, falleció en las últimas horas, según reportó la red Unitel.

Chilca fue uno de los cuatro bomberos afectados por el siniestro ocurrido el pasado 19 de agosto en la zona norte de Santa Cruz.

De acuerdo con los reportes médicos, Chilca y otro bombero fueron los más gravemente heridos por la explosión, sufriendo quemaduras en el 70% y 60% del cuerpo, respectivamente, por lo que ambos fueron internados en terapia intensiva.

Hasta la fecha, ambos efectivos continuaban recibiendo atención médica. Sin embargo, este sábado, el sargento Chilca ingresó al quirófano para ser sometido a una cirugía. Durante el procedimiento, sufrió complicaciones que derivaron en un paro cardiaco.

Según el informe médico, los galenos intentaron reanimarlo durante al menos 30 minutos, sin éxito, por lo que se confirmó su fallecimiento pasadas las 13:00 horas.

Por su parte, el otro bombero que también sufrió quemaduras de gravedad se encuentra en estado más estable y, en contacto con Unitel, informó que también sería sometido a una intervención quirúrgica en el transcurso de la tarde.

El incidente ocurrió mientras los bomberos combatían un incendio dentro de una fábrica de colchones ubicada en el sexto anillo, zona del Parque Industrial.

El comandante de la unidad policial, Carlos Veizaga, informó que la explosión se produjo de manera repentina mientras los efectivos realizaban labores de enfriamiento en el lugar, afectando principalmente a los cuatro bomberos que se encontraban más cerca del foco del incendio.