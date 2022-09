En una cálida mañana en San Juan Capital, el Centro de Convenciones Guillermo Barrera Guzmán se vio colmado por bomberas, bomberos y dirigentes de todo el país convocados a través del Programa de Género para vivir las VI Jornadas Nacionales de Inclusión, Diversidad y Género 2022 bajo el lema “Construyendo Puentes hacia la Igualdad en el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios”.

Con un stand con equipamiento y asesoramiento del equipo de Compras Comunitarias, la presencia de la Tienda Solidaria de Fundación Bomberos de Argentina y una larga mesa atendida por el staff del Consejo Nacional, comenzaron las acreditaciones desde las 14.30 hs donde se apersonaron integrantes de las Federaciones Provinciales de Bomberos Voluntarios de todo el país.

Alrededor de las 19 horas los más de 350 asistentes se congregaron en el lugar para dar inicio a la apertura de las Jornadas, donde se contó con la presencia estelar del Gobernador de la provincia de San Juan Dr. Sergio Uñac; la Directora Nacional de Bomberos Lic. Carolina Busquier; el Intendente de la ciudad Dr. Emilio Baitrochi; el Ministro de Gobierno Dr. Alberto Hensel; el Ministro de Desarrollo Humano y promoción Social Prof. Fabio Aballay; la Ministra de Turismo y Cultura Lic. Claudia Grynszpan; el Secretario de Estado de Seguridad Y Orden Público Dr. Carlos Munisaga; el Secretario de Turismo Dr. Roberto Juárez; la Secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Dr. Nerina Eusebi; el Secretario de Seguridad Crio. Gral. (R ) Abel Hernández; el Subsecretario de Inspección y Control de la Gestión de la Seguridad Publica, Dr. Ignacio Coronado; la Subsecretaria de Derecho Humanos Prof. Clarisa Botto; el Jefe de Policía Crio. Gral. (R )Luis Martínez; el Subjefe de la Policía Provincial Crio. Gral. Roberto Gómez; el Jefe de Bomberos de la Provincia Crio. Carlos Heredia: el Presidente del Concejo Deliberante Arq. Ariel Palma; el Director Provincial de Protección Civil, Dir. Francisco Suraci; el presidente del C.F.B.V.R.A. Carlos Alfonso; el vicepresidente de Fundación Bomberos de Argentina, Jorge Rotanio; el director de ANB Cmte. My. (R ) Norberto Mucha; el director de CUO Cmte. Gral. Gustavo Nicola; el presidente de la Federación San Juan, Sergio Cuello; los Presidentes de las Federaciones de Bomberos Voluntarios: Chaco Central, Salta, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Mendoza.

En un clima de alegría y emoción por volver a encontrarnos en este evento después de 4 años, acompañados por la musicalización de la Banda de Música de Policía de San Juan, comenzaron oficialmente las Jornadas Nacionales de Inclusión, Diversidad y Género 2022. El primer anuncio fue de la mano del locutor quien informó que el Intendente de la Ciudad de San Juan declaró a las Jornadas de interés municipal a través del decreto 1696, considerando que resulta de vital importancia poner en valor todo aforo o iniciativa que tenga lugar en el ámbito de la municipalidad de la ciudad de San Juan que aborde temáticas de actualidad o intereses generales como la inclusión, la diversidad y género.

“Estamos muy muy emocionados, por la recibida que le han dado a la gente que llegó a esta provincia, espero que la gente que ha llegado se sienta cómodo y se lleve una buena impresión de lo que es el pueblo sanjuanino” expresó el presidente de la Federación Sergio Cuello.

“Es positivo hablar del avance de la agenda de género y diversidad, estamos contentos de que las Jornadas se desarrollen nuevamente, después de la pandemia, ya que es un espacio exclusivo para abordar la temática que nos convoca y es gratificante la exitosa convocatoria que muestra la necesidad de que nuestro Sistema esté a la altura de estos tiempos”, expresó Carlos Alfonso. También agregó que cada vez más cuarteles suman y trabajan activamente en incorporar la perspectiva de género, inclusión y diversidad. “Nuestro trabajo es que esto no sea noticia sino parte de la realidad de todos los días”.

Finalizadas sus palabras, se entregó un presente al gobernador de San Juan, Sergio Uñac y al intendente de la Ciudad y al Secretario de Seguridad.

A continuación, Emilio Baitrochi brindó unas palabras al auditorio “en representación de todos los capitalinos y capitalinas, encantado de recibir a todos los bomberos y a las bomberas voluntarias del país, espero que la pasen de la mejor manera, nos hemos preparado y se han preparado para que el recibimiento sea el mejor, espero que disfruten mucho a la provincia, a la ciudad y a este encuentro”.

Por su parte, el Dr. Carlos Munisaga expresó que “la actividad de las instituciones de bomberos voluntarios y el sistema como se ha organizado de tal manera, es la expresión cabal de la comunidad organizada es el buen ejemplo de que el trabajo mancomunado, la solidaridad, el buscar objetivos comunes, el atender y prepararnos para afrontar las emergencias es lo que nos pone como desafío a la sociedad entera de encontrar sistemas que funcionen como funciona el sistema nacional de bomberos voluntarios (…) reconocemos y sabemos la importancia cabal de tener un sistema de bomberos voluntarios consagrado y fortalecido”.

“Es una alegría inmensa ver que este auditorio esta formado por hombres y mujeres dispuestos a trabajar para fortalecer los temas de género para el sistema nacional de bomberos y de bomberas voluntarios” expresó la Lic. Carolina Busquier.

Por último, se escucharon las palabras del Dr. Sergio Uñac “que esta jornada nacional de inclusión, diversidad y género se quede acá en la provincia de San Juan es materializar el federalismo (…) en distintas circunstancias y quizás por mencionar la última en los incendios forestales de Valle Fértil nos damos cuenta de la importancia de la solidaridad de los Bomberos Voluntarios. Estamos abiertos a mirar, a discutir, a rediscutir ese régimen normativo que la provincia de san juan está atrasado y lo debe incorporar, y más temprano que tarde, habrá que hacerlo un cuerpo normativo que vaya a la legislatura provincial para que sea tratado, discutido y aprobado como corresponde”.

Disertaciones

El sábado a las 8.30 en punto comenzaron las disertaciones. La primera estuvo a cargo de la Cmte. My Rita Ocampos «Estado de situación de la temática de género en nuestro Sistema Nacional», donde habló de la evolución de la inclusión de la perspectiva de género en las Asociaciones y de las acciones que se han llevado a cabo en el Sistema para incorporarla “desde el 2008 hasta el 2013 los encuentros estuvieron destinados netamente a encuentros entre mujeres, posteriormente a partir del 2015 fue cambiando este sistema y se le dio participación a los Bomberos». Además, respaldada por las cifras de RUBA demostró cómo evolucionó la presencia de mujeres en el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

“Hoy hace 34 años que estoy dentro del Sistema, y lo que más recuerdo es que mi jefe me hablaba de la responsabilidad, desde lo chiquito, desde demostrar con el ejemplo la responsabilidad que tenemos. Cualquier actividad que hagamos sin disciplina no funciona» expresó Rita.

La segunda disertación estuvo a cargo de Marcelo Cugliandolo «Inclusión, diversidad y Género. Desafíos para el Sistema», quien habló de las percepciones distintas que había antes “en la modernidad” en comparación a los tiempos actuales, más complejos “es necesario que nos esforcemos a transmitir a los más jóvenes de la misma manera, siempre nuestro mundo va a ser más viejo que el que los niños puedan recibir”. En ese sentido, a través de un ejemplo explicó que “hoy el mundo piensa con categorías de «y», para nosotros la vida era «o esto o aquello», pensar en categorías del «o»” explicando que las categorías hoy no son cerradas, como solía ser antes.

“El lenguaje va habilitando la posibilidad de visibilización de aquello que estamos invisibilizando. Lo que no se incorpora en el lenguaje no es, de alguna manera, posibilitador de derechos, no hay derecho si no existe en el lenguaje, porque el lenguaje es lo único que nos diferencia de los animales” expresó Marcelo entre las conclusiones finales de su disertación.

La tercera disertación estuvo a cargo de la Cmte. My. Lucía Segovia y Subof. ayte. Estela Gamero «Los prejuicios como condicionantes en el abordaje institucional de Género». Lucía, como expresaba el título de la disertación, habló de los prejuicios que suelen aparecer en torno a cuestiones de género y para incorporar personal femenino en los cuarteles, desarticulando cada uno de ellos a través de ejemplos y su propia experiencia.

Por su parte, Estela Gamero expresó que “Los prejuicios se pueden modificar ¿Cómo? Conociendo lo que hacemos». Luego leyó diversos dichos acerca de la incorporación de mujeres en el cuartel (algunas de ellas: “están para limpiar” “son las más lindas” “no sirven para nada, no tienen fuerza” “está bueno que entren mujeres, así tenemos limpio el cuartel” “las tenemos que cuidar”) generando risas en el auditorio y un espacio de reflexión.

Finalmente, cerró su disertación con una gran reflexión “Los insto a que continuemos trabajando pero juntos y unidos como hasta ahora (…) como dijo la madre Teresa de Calcuta “cuando por los años no puedas correr, trota, cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar usa un bastón, pero nunca te detengas”. No nos detengamos en este trabajo que estamos haciendo de forma conjunta para construir ese puente, que une y no que divide”.

Luego de un breve receso, tuvo lugar la disertación “Género y Diversidad. Marco Jurídico, legislación y jurisprudencia» por Franco Canepare y Sabrina Saavedra.

Franco comenzó su disertación explicando que «cuando los bomberos y bomberas son convocados a prestar servicio nunca se pregunta si van a atender a un hombre mujeres, heterosexual, homosexual, pobre rico, lo que interesa es atender a la persona». En ese sentido, “El sistema da muestras que ese cambio se puede producir y que el horizonte tiene que estar a conseguir un sistema más igualitario, equitativo y justo. Lo que planteamos es ver de qué manera podemos ver materializado esta cuestiones del enfoque de género en temas más puntuales que estén más cerca de nuestras realidades, los temas que vamos abordar tienen que ver con las responsabilidades(…)Es importante trabajar la participación la paridad debe ser una meta, la propuesta es modificar los estatutos para que esta participación sea respetada en los órganos que tiene el Sistema”.

Por su parte, Sabrina repasó el marco normativo que atraviesa las cuestiones de género y repasó normativa internacional, nacional y provincial en torno a discriminación, violencia de género e identidad de género. Además presentó los protocolos de actuación, algo de gran interés en los que sirven para ver los pasos a seguir ante una situación de violencia “si bien son importantes, tenemos que saber que el cambio va más allá de tener un protocolo de actuación sino que debemos cambiar desde las preguntas mínimas de la vida cotidiana dentro de las instituciones” expresó.

Desde las 14.50 se dividió la audiencia en grupos para trabajar en torno a consignas y tareas para luego poner en común en conclusiones finales.

Antes de esto, se desarrolló la exposición especial a cargo de Dolores Avendaño, conferencista motivacional e ilustradora de los libros de “Harry Potter”. Dolores relató cómo fue su carrera de ilustradora, cómo a pesar de los obstáculos nunca renunció a su sueño; algo que replicó en su etapa de maratonista “después de dos años de entrenamiento fui al desierto del Sahara, fui a la competencia, de autosuficiencia. Una vez que me encontré ahí, entré en pánico (…)En la segunda etapa quedé entre los primeros 200 corredores, gracias a un cambio de actitud». Ante la atenta mirada del auditorio, Dolores relató cómo fue superándose carrera a carrera, motivada por el amor a lo que hace y por superarse a sí misma.

