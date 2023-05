Jornadas de la Federación Bonaerense de Incendios Forestales

Buenos Aires.- Los días 13 y 14 de mayo se desarrollaron las “Jornadas Federativas de Incendios Forestales” de la Federación Bonaerense, auspiciadas por la Academia Nacional de Bomberos (ANB) en la Ciudad de Lobos, Buenos Aires, con más de 250 participantes.

Durante el acto de apertura participaron la Secretaria de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación Silvia La Ruffa; el intendente de la ciudad Jorge Echeverry; el presidente de la Federación Cmte. Gral. (R) Daniel Vicente, el director nacional de la Academia Nacional de Bomberos (ANB) y Coordinador General del C.T.C, Cmte. My. (R ) Norberto Mucha; el Coordinador General del C.O.E, Cmdte. Gral. Leonardo Curciarello; el Jefe del Departamento de Incendios Forestales, el Cmdte. My. Juan Morales, el Presidente de Bomberos Voluntarios de Lobos Scmte. (R) Matias Penacini y el Jefe de Cuerpo, Of. Ppal. Eduardo Jamur.

A lo largo del primer día se desarrollaron 6 disertaciones, donde participaron directivos de ANB y CUO: “Lecciones Aprendidas en los Incendios Forestales de Corrientes” a cargo del Cmte. Gral. Leonardo Curciarello (Bonaerense); “Organización y Movilización de la Coordinación Única de Operaciones (CUO) ante Intervenciones Nacionales” dictada por el vicedirector de CUO Cmte. My. Aarón Mendoza; “Seguridad en Incendios Forestales” por el Coordinador del Depto. de Incendios Forestales Cmte. Gral. Edgardo Mensegue (Córdoba); “Incendios de Interfase” por el Of. Ayte. Nahuel Colombati (Agrupación Serrana- Depto. Incendios Forestales ANB); “Incendios Subterráneos” Subof. My. Alejandro Raffo (Entre Ríos – Depto. Incendios Forestales ANB) y “Productos Fitosanitarios en Incendios Forestales” por el Ing. y Subof. My. Maximiliano Gianelli (Bonaerense).

Mientras que el segundo día hubo un total de 4 disertaciones “Nutrición y Entrenamiento para Incendios Forestales” por la Lic. Juliana Kumin y el Prof. Facundo Arguindeguy (Bonaerense); “Fuego Técnico” Cabo 1° Juan José Serraino (La Pampa – Depto. Incendios Forestales ANB) y Of. Ayte. Gustavo Bustamante (Centro Sur – Depto. Incendios Forestales ANB); “Aplicación y Uso del Recurso Hídrico en Incendios Forestales” por el Of. Ppal. Jorge Curiñanco (Neuquén- Depto. Incendios Forestales ANB) y “Mitigación de Incendios Forestales e Incendios Generacionales” por el Subof. My. Gustavo Fernández (Córdoba). Cabe destacar que el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso participó del acto de clausura junto demás autoridades.

Además de los disertantes, por parte del Departamento de Incendios Forestales de la ANB participaron Cmte. Gral. Sandro Oyola (3 de Junio Tucumán); Cmte. My. Juan Morales (Bonaerense); Cmte. Miguel Tapia (Catamarca);Cmte. Marcelo Miocevich (Río Negro), Scmte. Daniel Chocobar (Salta); Of. Ppal. Gabriel Schoua (Neuquén); Ay. My. Sergio Goicoechea (Buenos Aires); Sgto. 1° Néstor Borda (Central Chaco).

Para Norberto Mucha “estas jornadas fueron sumamente importantes para nivelar, poner en común y actualizar conocimientos en torno a Incendios Forestales con disertantes provenientes de lugares que por su topografía y clima suelen tener una constante demanda de este tipo de emergencias. Además, a través de la puesta en común y el debate, los participantes pudieron evacuar dudas y ajustar lo aprendido a sus respectivas localidades”.

Fuente: www.academiadebomberos.org.ar