Bomberos Voluntarios celebra tres décadas de vida

María Grande.- 30 años de vida son los que cumple la Asociación de Bomberos Voluntarios de María Grande este 7 de mayo. Nacida en 1993 se ha convertido paso a paso en una de las más importantes de la región y de la provincia por infraestructura, flota de vehículos y personal que brinda su vida para cuidar a los demás.

Ricardo Gauna, presidente de la Asociación, le contó a El Observador las novedades: “Realizamos compras de elementos estructurales, se repararon artículos, herramientas y autobomba, y en estos momentos estamos con los últimos trámites para sumar una camioneta Renault Alaskan recientemente adquirida. Estamos a la espera de los últimos papeles para sumarla al cuartel”.

Respecto a su utilidad, indicó: “Contamos con una Ford Ranger que tiene equipo de espuma de ataque rápido que también suele ser empleada para viajes administrativos; de modo que el nuevo vehículo será utilizado para esos viajes que efectuamos con periodicidad cuando tenemos reuniones de la Federación Entrerriana o se deben trasladar voluntarios a los cursos y capacitaciones. Cuando vamos con la actual camioneta, el Cuartel queda sin esa utilidad que resulta de importancia. Esta Alaskan será de logística”.

En otro orden puntualizó que “estamos rellenando el terreno ubicado detrás del Cuartel con vísperas a cuando llegue otro subsidio encarar la construcción de un salón para capacitaciones sobre todo para los chicos que ingresan como aspirantes y cadetes. Tendremos mayor comodidad y un lugar específico para estas actividades. El agrimensor efectuó las correspondientes mediciones por lo que ahora estamos a la espera del aporte para poner en marcha los trabajos”.

Respecto a los aspirantes cuatro se han sumado para iniciar este recorrido que tiene como finalidad formar Bomberos que pasarán a integrar el Cuartel. “Se los capacita en todo tipo de cosas, sobre el uso correcto de nuestras herramientas, trabajos en escenarios, ataque de incendios, rescate y demás”, precisó.

Por último, consultado sobre los incendios forestales en la región durante los meses de sequía, dijo: “En el verano fue terrible, fue el de mayor cantidad de hechos de estas características que yo tenga memoria. No tuvimos otro igual. Además con la sequía también hubo una enorme demanda de abastecimiento de agua en las zonas rurales. La gente de campo no tenían ni pasto ni agua, se secaban los arroyos, se secaban las napas, no ‘chupaban’ los molinos y realizamos casi 45 viajes desde enero hasta el mes pasado, solamente abasteciendo con agua a la gente”.

Para cerrar, el presidente dio cuenta de un deseo institucional: “Quiero que Bomberos siga con el mismo rumbo, si algún día se cambia de Comisión que sigan con el mismo rumbo. Con compromiso y responsabilidad, haciendo las cosas rectas y claras. Tomamos esa posta y la continuamos, por eso nuestra entidad es muy bien vista en la ciudad y en la zona”.

