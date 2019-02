Imputan al presidente y tesorero de Bomberos por estafa

El presidente y el tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Rafael Valdez y Mario Luis Gini Cattebeke, respectivamente, fueron imputados por el fiscal Ángel Ramírez, por la presunta comisión de los hechos punibles de estafa y declaración falsa.

La Fiscalía sostiene que los imputados, pese a que no utilizaron el dinero transferido por el Ministerio de Hacienda, informaron que sí lo hicieron, lo que no se ajusta a la verdad, ocasionando de esa manera un perjuicio al CBVP. Los mismos habrían presentado facturas, para justificar las operaciones, pero no nunca invirtieron toda esa suma de dinero.

Antecedentes

En el año 2014, El Ministerio de Hacienda entregó Gs. 3.3000.000.000 al CBVP y en 2015 la suma de Gs. 5.016.151.250. La imputación señala que los sospechosos habrían realizado una estafa y luego declaraciones falsas, sobre supuestos pagos realizados al presentar el Informe de Rendición de Cuentas del aporte recibido dentro del rubro “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro” del Ministerio de Hacienda en los ejercicios 1014 y 2015.

Es en relación a la adquisición de 6.642 equipos de protección personal para bomberos de la empresa Circumpunto y/o Circumpunto S.R.L. de Daniel Aquino (segundo comandante del CBVP), por la suma de Gs. 1.109.780.000.

También sobre la supuesta compra de botellas de agua mineral del 15 de octubre al 21 de diciembre de 2015, del rubro destinado a viáticos. Se realizó una supuesta compra de las bebidas cuyo precio unitario es de Gs. 2.500 y en total fueron adquiridas 10.720 botellitas. Sin embargo, pese a lo informado por la Dirección Nacional del CBVP la compra no fue realizada, es decir, son compras inexistentes por Gs. 26.800.000.

fuente: www.lanacion.com.py