Hay evacuados y se complica el incendio en Villa Giardino

Córdoba.- A causa del incendio que se desató en Villa Giardino unas 90 personas fueron evacuadas como consecuencia de las 35 viviendas que resultaron afectadas, según confirmó a Cadena 3 la fiscal de Cosquín Paula Kelm. Las llamas que se registraban en La Cumbre avanzaron hacia el sur.

El director de Defensa Civil de la Provincia, Diego Concha, aseguró a La Voz que se complicaron los focos activos en Villa Giardino y hay evacuados en el Camino de los Artesanos, un paso que une esa localidad con La Cumbre.

“A última hora de la tarde, cerca de las 19, el viento rotó y complicó la situación. Estamos evacuando la zona y tenemos todos nuestros recursos concentrados en este lugar”, dijo.

En esta línea, el funcionario sostuvo que «son 150 los efectivos que están trabajando en ese lugar» y añadió el Camino de los Artesanos ya se encuentra cerrado.

Producto del cambio de las condiciones climáticas -ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora- el incendio se ramificó en tres frentes avanzando sobre el Camino de los Artesanos y otros parajes como «Alto de San Pedro, Dique San Javier y Pueblo Nativo», indicó Concha.

En tanto, el secretario de gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, Claudio Vignetta, afirmó que son 60 personas las evacuadas hasta el momento y que fueron trasladadas al hotel más cercano.

El funcionario explicó a La Voz que los trabajos de los 250 bomberos está focalizado Villa Giardino, donde continúan trabajando con la ayuda de los aviones hidrantes (dos aportados por el Gobierno nacional).

Además, Vignetta informó que el siniestro de La Cumbre logró ser controlado.

En horas de la tarde, en Villa Giardino, el fuego estaba circunscripto a la zona alta de la montaña, aunque no está próximo a la población. Las llamas habían avanzado hacia el Camino del Cuadrado”, donde 30 bomberos fueron trasladados en helicóptero ya que es “medio complicado para llegar”.

En términos generales, Vignetta había indicado que, en comparación con el viernes, la situación era alentadora: “Estamos bastante bien. Esperamos que no se incremente el viento y perjudique el trabajo. No hay una catástrofe”. No obstante, horas después, el vientó giró y complicó el panorama.

A la espera

Por su parte, el Gobierno nacional indicó que la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad «se mantiene en comunicación permanente con las autoridades provinciales y lista ante posibles requerimientos de ayuda complementaria».

A su vez, el subsecretario de Operaciones de Protección Civil del Ministerio de Seguridad, Daniel Russo, expresó que “la Nación y la provincia están trabajando codo a codo para superar este momento”.

“Lamentablemente esto algo recurrente en Córdoba, por su clima y su geografía, pero en esta provincia hay mucha gente preparada para afrontar los incendios”, dijo.

Señaló que el viento “es un factor tremendo” que conspira contra la tarea de los brigadistas, “sumado a la poca humedad, el calor y los elementos combustibles”.

Fuente: www.lavoz.com.ar