Es cura en San Vicente y ahora también bombero voluntario

Buenos Aires.- “Federico es sacerdote pero también hizo el curso para ser bombero”, contaron Carolina Amoroso y Luis Otero en Telenoche. En diálogo con los conductores del programa de TV, el protagonista contó detalles de su historia a la orden del servicio.

“En el mes de diciembre, junto a catorce compañeros, compartimos un año y medio de formación para ser bomberos voluntarios aquí en San Vicente”, contó Federico en un móvil con Telenoche. “¿Cómo nace esa pasión?”, quiso saber la conductora del noticiero.

Desde el cuartel de bomberos de San Vicente, Federico dialogó con los conductores del programa de eltrece y contó cómo nació la idea de sumarse al cuerpo activo. Según explicó, desde hace un tiempo era el capellán hasta que decidió hacer el curso de formación.

La historia de Federico, el cura bombero

En diálogo con Telenoche, Federico contó: “En el 2019 me solicitaron el poder ser capellán que, como tal, es acompañar a todo el cuerpo activo como sacerdote como parte de la institución pero no como parte de las salidas. Después de hacer un camino con el cuerpo activo, y haciéndome parte de la comunidad, la jefatura me ofreció que piense el ser parte del cuerpo activo”.

“Mi prioridad, sin dudas, es la parroquia y había que organizar…”, afirmó el cura. “¡Qué disyuntiva si suena la sirena en medio de la homilía! ¿Qué hacemos?”, consultó Luis Otero, entre risas. “Y bueno, está todo previsto: primero la misa y, cuando no estoy en misa, ahí salimos para hacer servicio”, respondió.

“Son dos vocaciones con una profunda espiritualidad. El servicio está ante todo. En ese sentido, hay un punto de contacto”, remarcó Carolina Amoroso. “Así es, el común denominador es el servicio. Cuando me planteé el ser sacerdote, ingresar al seminario a los 18 años, el tema del servicio fue la prioridad. El servicio desinteresado buscando el bien del otro, el prójimo”, explicó.