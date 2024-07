Representantes del SNBV en el Congreso OBA

Desde el 01 al 04/07 dos instructores del Departamento Rescate con Cuerdas de la Academia Nacional de Bomberos, Cabo 1º Alexis Porto (La Rioja) y Of. Ayte. Daniel Jurao (Bonaerense) participaron del seminario “Intervención de Bomberos en tentativa suicida, abordaje a la víctima y su tratamiento” y del IX Congreso Internacional OBA- Fundación MAPFRE en la ciudad de Panamá, organizado conjuntamente por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Fundación MAPFRE y Organización de Bomberos Americanos (OBA).

Adicionalmente, el Congreso presentó el Seminario “Gestión emocional del personal de socorro en situaciones de siniestros viales”, dictado por la Asociación Iberoamericana de Víctimas Contra la Violencia Vial (FICVI), dirigido específicamente para bomberos y bomberas de Panamá.

Sobre el Seminario “Intervención de Bomberos en tentativa suicida, abordaje a la víctima y su tratamiento”

Lamentablemente, según explica OBA en la invitación al curso, los datos oficiales más recientes de la Organización Mundial de la Salud sobre fallecimientos por suicidio indican que, entre el año 2000 y el año 2019, la tasa de suicidio en América se incrementó un 17%.

De la necesidad de reparar en el rol de los bomberos en este tipo de incidentes surge este curso junto a expertos en este campo de las emergencias, con la meta de formar a referentes de las asociaciones que posean una formación específica e integral (psicológica y técnica), con la meta de promover la creación de Unidades de Intervención en Tentativa Suicida (ITS) en América Latina y el Caribe.

Frente al seminario estuvieron Sergio Tubio Rey que es Máster en Prevención del Suicidio, presidente de la Asociación Internacional de Estudios de Bomberos y Psicología de Emergencias en España y Fundador y Coordinador de la Unidad de ITS de Bomberos de Madrid; Roberto González Rodríguez, también de Bomberos Madrid, Ingeniero y Jefe de Guardia, Oficial Responsable de la Unidad Especial de Intervenciones en Tentativa Suicida desde 2019.

Alexis Porto explicó que el curso le interesó por los siguientes motivos “el lugar donde vivo está creciendo como ciudad y se están edificando muchos edificios de altura, es bastante importante al momento que nos toque intervenir en estas situaciones saber qué hacer y que no para lograr un rescate exitoso”.

Previamente, Alexis había realizado una diplomatura “donde se abarcaron muchos temas de psicología, a diferencia de este curso donde los aprendizajes y herramientas que adquirí fueron más en torno a la parte operativa donde los protocolos que utilizan los Bomberos de Madrid hacen mucho hincapié a la hora de realizar técnicas de persuasión más que de contención, tratar de que esa persona desista de esa actitud mediante la palabra. La verdad que fue bastante fructífero en ese sentido, muy importantes las técnicas, qué hacer, que no hacer, fueron brillantes” remarcó Porto.

En cuanto a cómo aplicar los conocimientos adquiridos, Alexis expresó que lo volcará en su cuartel y en el Departamento de Rescate con Cuerdas provincial y nacional con el fin de “compartir estos conocimientos, creo que en todas las ciudades tenemos este tipo de situaciones y saber qué hacer, la forma correcta de hacerlo, teniendo en cuenta la seguridad sin poner en peligro a la persona como a los rescatistas. Va a ser un trabajo bastante lindo donde podamos compartir con el resto de los cuarteles que integran el departamento cómo trabajan en sus instituciones y poder llegar a un punto, un protocolo específico donde todos trabajemos de la misma forma”puntualizó.

Como muchos bomberos y bomberas que realizan este tipo de cursos, para Alexis también fue muy importante el intercambio que se genera con camaradas de otros países, donde se puede poner en común las realidades y modos de trabajo de cada uno. Además, remarcó la labor de los disertantes “aprender de su formación que llevan años en este tema y no tan solo hacer hincapié en la intervención en sí, sino ser portadores de voz y tratar de llegar a la prevención de esta situación que en todo el país es un tema que está latente. Destaco poder trabajar un poco en la intervención, en el trabajo psicológico del interviniente y también adquirir herramientas para poder ayudar a conocidos, seres queridos, amigos que estén pasando por algún momento y saber detectarlo para poder llevar una solución o ayudar antes que lleguemos a estas crisis que muchas veces son lamentables por el final que tienen” compartió.

Por su parte, el Of. Ayte. Daniel Jurao explicó que su interés se basó en que “(previamente) había tenido un contacto anterior con los instructores de España en el año 2019, pude participar como veedor del entrenamiento y formación que ellos estaban teniendo al respecto, en esa ocasión pude ver que se estaba trabajando desde otro aspecto y desde otro lugar con una víctima suicida, que no era lo que nosotros veníamos trabajando. Nuestro trabajo siempre fue desde el aspecto táctico sobre cómo avanzar sobre la víctima para evitar que se arrojara, el trabajo de ellos hacía un poco más de hincapié en la disuasión y convencimiento de la víctima para que depusiera su actitud. De esa manera se lograba exponer menos al personal de rescate, me pareció una forma más segura de intervenir en este tipo de acciones”.

Jurao previamente había realizado un curso sobre la atención a víctima suicida “que también estaba dirigido por psicólogos de la universidad donde nos transmitieron algunos conocimientos de algunas pautas de cómo abordar a una víctima en crisis suicida”. En ese sentido, sobre los nuevos conocimientos que incorporó, Jurao remarcó que “incorporé nuevas técnicas y herramientas que van más allá del equipamiento técnico que utilizamos los operadores de rescate con cuerdas. Nos transmitieron su experiencia además de sus técnicas en las cuáles incorporamos el trabajo técnico que nosotros tenemos en el trabajo en altura, sumamos ese método de acercamiento y contención hacia la víctima”. Precisamente, sobre los instructores, remarcó su “profesionalismo, conocimiento y humanidad frente a este tipo de víctima, que es una persona que busca ayuda. Mi intención como instructor y como bombero es hacer todo lo posible para formar y capacitar a toda la gente a la que tengamos alcance para poder brindarles la ayuda que las personas están buscando”, puntualizó.

Tal como Alexis, Daniel busca “ser un agente multiplicador de estos conocimientos, transmitirlos, armar una formación para poder retransmitirlo a los instructores del Departamento tanto de la Academia como de mi Federación, para después ensayarlo y tenerlo bien en claro y poder capacitar a todos los bomberos que tengamos la oportunidad de formar en este tipo de disciplina”.

Sobre el Congreso

Terminado el seminario, los instructores participaron del Congreso OBA-MAPFRE, que se realizó del 03 al 05 de julio. Este evento concebido como un espacio de formación y debate en materia de prevención y respuesta ante emergencias, contó con más de 350 participantes de distintas partes del mundo.

El Congreso contó con ponentes de España y América Latina, que abordaron temas como los desafíos de la respuesta a emergencias en entornos urbanos, las inundaciones, la prevención, la psicología de la emergencia y la salud mental, y los incendios en edificios altos.

En efecto, durante el primer día del congreso según se explica en la web de OBA se trataron nuevos desafíos en la respuesta de emergencias en entornos urbanos, especialmente la respuesta a incendios en paneles fotovoltaicos, la movilización de equipos USAR a diferentes terremotos y el modelo de gestión bomberil utilizado por las urbes españolas. También se abordó la temática de las inundaciones, enfocándose en la utilización de vehículos y el rescate en diversos entornos. En el bloque tres, se discutió la prevención en grandes eventos y edificios patrimoniales, con un análisis de Fundación MAPFRE sobre casos donde la prevención evitó tragedias.

Mientras que en el segundo día el enfoque estuvo puesto en la psicología de la emergencia y la salud mental, revisando métodos de actuación de los cuerpos de bomberos ante emergencias por tentativas suicidas, y la aplicación de la psicología en los siniestros viales. Finalmente, se analizó la temática de los incendios en edificios altos, cubriendo formas de autoprotección, experiencias de respuesta y planificación de emergencias.

Cabe destacar la importancia de esta actividad que promueve la formación, el intercambio y la actualización de conocimientos para las y los bomberos de todo el mundo.

Fuente y foto: www.academiadebomberos.org.ar