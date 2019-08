Entregaron reconocimiento a un bombero de Rawson

CHUBUT.- Se realizó en Rawson un acto de reconocimiento a la vocación y a la valentía del Suboficial Mayor del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Gonzalo Landero. En el mismo participó la ministra de Gobierno, Mariana Vega; y el jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez.

Cabe recordar que dicho bombero, el 23 de junio pasado, realizó un salvataje por la noche, en las aguas del Río Chubut. Logró sacar a un joven que tenía intenciones de quitarse la vida.

Landero recibió el reconocimiento de sus pares y fue ascendido a Suboficial Ayudante.

Al respecto, el bombero reconocido dijo estar “sorprendido por los reconocimientos, los cuales no me lo esperaba, por eso estoy agradecido en principio a mis compañeros a mi familia y a todos los que se hicieron presentes, es difícil no emocionarse con este agasajo que recibí”.

Remarcó que “cumplo funciones en Policía y hace más de 20 años que estoy en el cuartel de Bomberos, tres veces me arroje al río para sacar a las personas que se habían arrojado, logrando que desistan de su accionar, pero todos los bomberos estamos preparados para estas situaciones de riesgo, porque recibimos muchas capacitaciones”, recordó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, José Celi valoró “el reconocimiento y felicitaciones a nuestro compañero quien con sus actos de valor ha enaltecido el significado de la palabra Bombero Voluntario e instruye y motiva con sus acciones a muchos jóvenes”.

“Un bombero es un héroe anónimo, a quien no le importa poner en riesgo su integridad física para luchar contra la naturaleza, ofrendar su vida a cambio de salvar otra desconocida, como es el caso de Gonzalo Landero, quien ha demostrado que es alguien que con valentía y corazón viste decidido el sagrado uniforme de bombero voluntario”, enfatizó Celi.

En tanto, el jefe de Bomberos Voluntarios de Rawson, Javier Bassi, destacó que “los 43 que estamos acá, estamos para lo mismo. Gonzalo llegó hace 20 años, como todos los que venimos de la Brigada infantil”.

Contó que “todos tenemos que trabajar mucho, hay que estudiar y capacitarse; hay una cuota del azar más allá de la preparación, pero no hay héroes, somos Bomberos Voluntarios, nos preparamos para eso y para tener los pies sobre la tierra en el momento justo”.

Por último, la ministra Vega leyó un pergamino firmado por el gobernador Mariano Arcioni y el cual fue dedicado al bombero Gonzalo Landero. “Para mí es un orgullo y satisfacción muy grande poder participar de este importante acto de reconocimiento”, manifestó.

En el mismo sentido, la funcionaria provincial remarcó los “valores, la valentía, el compromiso, el arrojo, el amor al prójimo”, el hombre.

Además, Vega, resaltó “la responsabilidad con que, Gonzalo Landero, abrazó la profesión de bombero, por eso de parte del Gobierno Provincial y de toda la comunidad de Chubut te agradecemos infinitamente lo que has hecho lo cual es digno de reconocerlo, como lo estamos haciendo hoy”, concluyó.

Fuente y foto: radio3cadenapatagonia.com.ar