Embargo: Los Patios se queda sin el Cuerpo de Bomberos

Debido al embargo que tienen las cuentas y los bienes del Cuerpo de Bomberos de Los Patios, situación que no les ha permitido establecer un nuevo convenio, decidieron suspender la prestación de los servicios de gestión integral del riesgo de incendio, preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades, así como la atención de incidentes con materiales peligrosos.

“Hoy nuestras cuentas y dos ambulancias se encuentran embargadas por una decisión judicial que consideró que primaba el interés particular y no la seguridad de los habitantes del municipio de Los Patios en un proceso civil que la administración anterior de nuestra institución por desinterés o negligencia no atendió”, explicó el subtentiente Fernando Coronel, comandante del Cuerpo Voluntario.

Además, contó que esta situación impide que la administración municipal actual suscriba el contrato de prestación del servicio público esencial, lo que los tiene en una grave situación económica que los deja sin posibilidad de prestar el servicio.

Aseguró también que han tratado de llegar a un acuerdo de pago con los acreedores para poder superar esta situación, pero ha sido infructuoso el proceso.

“Durante la emergencia hemos continuado prestando los servicios, pero las difíciles condiciones económicas nos lo impiden por eso la única y dolorosa salida que nos queda es la suspensión total de los servicios. Pedimos a toda la comunidad su apoyo y comprensión para superar esta difícil situación por la que atravesamos consecuencia de los manejos desafortunados de anteriores administraciones”, dijo Coronel.

Según se conoció, hoy se reunirán tanto la administración municipal como el Cuerpo Voluntario de Bomberos.

