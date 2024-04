Denuncian que Bomberos Bucaramanga está sin herramientas

Una grave denuncia pública fue realizada por un integrante de los Bomberos de Bucaramanga, quien además hace parte de la Comisión de Bienestar de los Bomberos, Carlos Daniel Duarte, quien explicó con varios videos de evidencia que los equipos que tienen en estos momentos los miembros del equipo de socorro de la capital de Santander están en mal estado y los vehículos que no cuentan con revisión técnico mecánica, ni accesorios.

“Son varias denuncias, el tema de los vehículos es muy delicado porque el mismo director general de los Bomberos compró un vehículo por 5.000 millones de pesos que a la ciudad le ha funcionado muy poco. Es un vehículo que ya llegamos al cuarto mes del año y sigue fuera de servicio. No funciona. También tenemos un vehículo carrotanque, un vehículo cisterna que no puede funcionar porque no tiene revisión técnico mecánica”, dijo Carlos Duarte.

Entre otras cosas, Duarte manifestó que un bombero de Bucaramanga fue sancionado con un comparendo por manejar el vehículo cisterna sin la revisión técnico mecánica.